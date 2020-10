Grey’s Anatomy est un incontournable de la programmation d’automne d’ABC depuis plus de dix ans. Lancé à l’origine en mars 2005, le drame médical créé par Shonda Rhimes entre dans la saison 17 en novembre, bien que la star de la série Ellen Pompeo, qui incarne le Dr Meredith Gray depuis la création de la série, a récemment suggéré que cette saison “pourrait très bien “soyez le dernier.

S’adressant à Variety dans le cadre de la rétrospective approfondie du point de vente sur le drame médical, l’actrice a admis qu’elle ne «savait pas encore quand la série se terminait vraiment», ajoutant que «mais la vérité est que cette année pourrait être celle-ci. . ” Pompeo a noté que “c’est la dernière année de mon contrat en ce moment”, l’actrice ayant signé un contrat en janvier 2018 qui s’est prolongé jusqu’à la saison 17. Elle a ajouté: “Je ne sais pas que c’est la dernière année? pourrait très bien être. “

Pour le moment, ABC n’a donné aucune indication que la saison 17 pourrait être la dernière pour Grey’s. La série a été une centrale de notation pour le réseau et a toujours été parmi les séries les plus populaires à la télévision. Selon le média, la série se classe toujours comme le drame n ° 1 chez les 18 à 34 ans et n ° 2 chez les adultes de 18 à 49 ans et est depuis devenu le drame médical aux heures de grande écoute le plus ancien de l’histoire de la télévision. En raison de son succès, Grey’s a même engendré un certain nombre de retombées, dont Private Practice, qui s’est déroulé de 2007 à 2013, et Station 19, qui devrait diffuser la saison 4 cet automne.

Compte tenu de ce succès, il semble peu probable qu’ABC écourte la vie d’une émission toujours en plein essor, et Pompeo elle-même a indiqué qu’elle n’avait pas encore l’intention de quitter la série. S’adressant à Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert en août, l’actrice, discutant du moment où elle quitterait la série, a déclaré: “sortir plus tôt que tard, à ce stade, après avoir fait ce que nous avons fait, partir quand la série est toujours au top, c’est définitivement un objectif. Je n’essaie pas de rester dans la série pour toujours. Pas question. La vérité est que si je m’aggrave trop et que je ne suis plus reconnaissant, je ne devrais pas être là . ” Pompeo a noté qu’elle n’avait pas encore atteint ce point, cependant, et qu’elle traite le travail comme “un marathon, pas un sprint”.

Ajouter plus d’espoir à Grey’s recevant une bouée de sauvetage plus longue est le fait qu’avant la saison 17, Kim Raver, Camilla Luddington et Kevin McKidd ont signé de nouveaux contrats pluriannuels. Selon Deadline, ces contrats sont d’une durée de trois ans, indiquant qu’ABC a l’intention de poursuivre la série pendant plusieurs saisons supplémentaires. Juste un mois avant ces signatures, le président d’ABC Entertainment, Karey Burke, a déclaré au point de vente qu’ABC souhaiterait que Grey’s “fasse partie de notre programme aussi longtemps qu’ils seraient intéressés à faire plus d’épisodes”.

La saison 17 de Grey's Anatomy débute le jeudi 12 novembre. L'épisode sera un événement croisé avec Station 19, les premiers épisodes de la série étant programmés pour être diffusés consécutivement.