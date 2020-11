La première de la saison 17 de Grey’s Anatomy a prouvé que le drame médical de longue date avait encore quelques astuces dans sa manche avec un retour choquant à la toute fin d’un épisode de deux heures axé sur l’impact de la pandémie de coronavirus. À la toute fin, Meredith d’Ellen Pompeo semblait avoir contracté le coronavirus elle-même. Sur le point de mourir, elle a vu le Dr Derek «McDreamy» Shepard, décédé depuis longtemps de Patrick Dempsey. Dempsey est revenu pour jouer le rôle pour la première fois en cinq ans, et Pompeo a célébré en partageant un selfie de sa journée sur le plateau.

La photo de Pompeo a été prise sur la plage où la dernière scène a été tournée, les deux stars souriant avec le soleil sur le visage. Elle a inclus une autre photo avec les deux stars portant des masques. «Aimons, guérissons, portons un masque», écrit-elle en ajoutant un emoji en forme de cœur. Dempsey a partagé les deux mêmes photos, ainsi qu’un message plus long pour les fans. “S’il vous plaît, réunissons-nous, respectons-nous, portons un masque et remercions nos premiers intervenants. Ils travaillent sans relâche et risquent leur vie pour nous protéger”, a écrit l’acteur.

McDreamy a été vu pour la dernière fois sur Grey’s Anatomy dans la saison 11, qui s’est terminée par sa mort après un accident de voiture. Dans une interview avec Deadline, la showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, a confirmé que Dempsey jouerait Derek dans plus que la première de la saison 17. Il a filmé “plus d’une scène” à la toute fin. Dempsey a déclaré que le point de vente était “amusant” de revenir au personnage, en particulier pendant la pandémie, et a déclaré qu’il était prêt à faire plus de scènes.

«Avec tout ce dont nous avons affaire en ce moment, et nous avons certainement été distraits par les élections, mais nous allons revenir dans la réalité du COVID et de la pandémie, et de toutes les vies qui ont été perdues, “Dit Dempsey. “Où vont ces âmes? Et je pense que c’est ce qui m’a attiré dans ce scénario, je pense que cela peut être vraiment utile et guérissant pour tant de gens.”

Nous n’avons laissé personne sur le plateau prendre des photos. Je les ai pris sur mon téléphone. #topsecret #GreysAnatomy pic.twitter.com/Zr15RhcN3E – Krista Vernoff (@KristaVernoff) 13 novembre 2020

Étonnamment, le retour de Dempsey a été un choc total pour les fans. Vernoff et son équipe ont réussi à garder sa scène secrète le plus longtemps possible. Elle n’a même pas envoyé de coupures de l’épisode avec la scène incluse au studio et au réseau jusqu’au dernier moment. Même l’équipage ne savait pas que Dempsey serait à la plage jusqu’à leur arrivée. Le premier scénario de Vernoff avait même fait dire à Meredith “Maman” pendant la scène au lieu du nom de Derek.

Pompeo a déclaré à Deadline qu’elle avait eu l’idée de ramener Dempsey. Comme les deux vivent près l’un de l’autre à Malibu, elle l’a approché pour revenir. “L’idée m’a juste frappé alors je lui ai juste dit, envisageriez-vous de venir et de faire partie de la narration cette saison?” Pompeo a expliqué. «Je sais que Patrick a sa fondation dans le Maine où il aide les patients atteints de cancer et les survivants du cancer, et c’est un effort énorme de sa part, et je sais qu’il est important pour lui aussi de donner de l’espoir aux gens et de leur donner de la joie, et nous voulait apporter quelque chose à ce moment. ” Grey’s Anatomy a probablement plus de surprises en réserve lorsque le prochain épisode sera diffusé jeudi à 21 h HE sur ABC.