Llie Bamber n’a pas peur «d’explorer la psyché humaine» en assumant des rôles plus sombres car elle peut se «séparer» des personnages qu’elle joue.

La star de 23 ans du thriller physiologique Nocturnal Animals, du film de Tom Ford et du drame de la BBC The Trial of Christine Keeler, sur l’affaire Profumo, a déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle elle aime son travail est son intérêt «à explorer… comment [..] les êtres humains travaillent. »

L’actrice, qui apparaît également dans le drame actuel de la BBC The Serpent à propos du tueur en série réel Charles Sobhraj, a déclaré qu’elle n’avait «pas peur» de jouer des rôles sombres car – contrairement à certains acteurs, elle est capable de se distancer des rôles loin du tournage.

Bamber, qui a grandi à Surrey et a fréquenté le prestigieux Wellington College grâce à une bourse d’art dramatique, a déclaré à Country & Town House: «Je suis vraiment intéressé à explorer la psyché humaine et comment nous, en tant qu’êtres humains, travaillons.

Bamber dans l’éditorial où elle parle de ne pas avoir peur d’assumer des rôles sombres

“Je suis intrigué par tous les types de personnages qui ont différents types de défauts et [experiences of] souffrance humaine. Je n’ai pas peur de devenir trop sombre parce que je peux le séparer dans mon esprit.

Bamber a également parlé de son soutien au mouvement Black Lives Matter. Elle a assisté à la manifestation de Trafalgar Square en juin.

Elle a déclaré: «Nous devons faire face à ces préjugés raciaux et nous regarder nous-mêmes, faire le travail et évoquer ces conversations avec des amis et des familles afin que nous puissions résister au racisme. Il y a beaucoup de travail à faire. Je l’ai lu, j’ai regardé des films et je me suis instruit parce que le racisme systémique est une véritable crise.

La star a déclaré que la campagne était importante pour elle à l’avenir.

La dernière édition est sortie vendredi

«Je veux juste continuer à faire ce que je fais, travailler dur, me faire entendre et sensibiliser les gens aux problèmes qui me passionnent vraiment», a-t-elle déclaré.

Avant la marche, Bamber – comme toute la nation – était en lock-out en raison de la pandémie. La star l’a passé avec sa famille.

La star a déclaré que son père et elle étaient liés par la nourriture, ajoutant que le temps passé ensemble était «spécial».

Admettant qu’elle était une grande gourmande, Bamber a déclaré: «Nous faisons habituellement des currys, mais nous avons fait beaucoup de pizzas et de pâtes fraîches pendant la fermeture. Nous trouverions quoi cuisiner, puis je me procurais tout dans notre petit magasin local. C’était spécial.

Le numéro de janvier / février de Country & Town House sortira à partir du vendredi 15 janvier.