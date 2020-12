E

Lon Musk était de retour dans l’actualité cette semaine, une surprise pour un homme aussi timide et modeste.

Le fondateur de Tesla a reçu le prix Axel Springer, en personne, un gong qui honore «l’esprit inventif et la puissance d’innovation avec lesquels Elon Musk a révolutionné plusieurs industries».

Il rejoint Jeff Bezos et Mark Zuckerberg sur la liste et en est ravi. Un jour, Musk distribuera ses propres gongs. Peut-être qu’il peut donner à Donald Trump le prix Elon Musk pour avoir été complètement hors de votre gâteau.

Cette semaine également, Musk a averti le personnel que les actions de haut vol de Tesla dépendaient de la hausse des bénéfices. S’il semble que ce n’est pas le cas, les actions «seront immédiatement écrasées comme un soufflé sous un marteau», comme il leur a dit de réduire les dépenses.

Le stock est en hausse de près de 600% cette année, une hausse quelque part entre sensationnelle et insoutenable, selon votre point de vue.

Tout récemment, j’ai écrit que les actions de Tesla sont surévaluées, m’attendant à un certain retour de la part des fans de Tesla qui pensent que Musk est fondamentalement Jésus.

Un correspondant très croisé pense que j’ai commis l’erreur de comparer Tesla à de simples constructeurs automobiles. Ce type, je le note, aime répondre aux tweets de Musk par «Je suis d’accord avec toi, mon pote!»

Musk compte 40 millions de followers. Il en a six. Eh bien, sept maintenant, je me suis senti désolé pour lui.

Quelques-uns de mes lecteurs n’ont aucun abonné sur Twitter, ce que je ne savais pas possible et c’est plutôt cool.

Les objections à ma pièce se divisent en trois catégories. 1) Je suis un idiot. 2) Je suis à la solde des puissants fonds spéculatifs de Wall Street qui vendent des actions Tesla. 3) J’ai mal compris l’entreprise.

Prenons 1) comme lu. Quant à 2), eh bien non, mais s’ils veulent me contacter et me faire une offre…

Un correspondant a repris ma description des voitures Tesla comme des iPhones sur roues en notant que les iPhones se vendent plutôt bien. Bon point. Mais pour l’instant, les voitures Tesla ne le font pas.

Même s’il est aussi avancé dans la technologie électrique et des batteries que les fans le prétendent, l’écart doit se réduire.

Un gestionnaire de fonds, qui considère Tesla comme une «valeur de foi» qui attire les vrais croyants, affirme que la société n’a dépensé que 1,3 milliard de dollars en recherche et développement l’année dernière. Cela se compare défavorablement à 16 milliards de dollars par VW et 10 milliards de dollars par Toyota.

VW dépasse déjà Tesla en Europe.

Alan Miller de SCM Direct ajoute: «La seule question est de savoir si le cours de l’action Tesla culmine le jour où il entre dans le S&P 500 (21 décembre), ou juste avant cela.»

Un autre correspondant dit que c’est une erreur de voir Tesla comme un constructeur automobile ou un géant de la technologie, écrivant: «Ce n’est ni l’un ni l’autre; c’est une entreprise d’énergie. En tant qu’investisseur, vous devez évaluer une entreprise en fonction de son potentiel de revenus futurs, et non de ce qu’elle est aujourd’hui. Par la même mesure, vous auriez déclaré que l’Amazonie de 1997 était un libraire surévalué.

Amazon était certainement une petite entreprise à l’époque, mais ses ventes montaient en flèche de façon exponentielle, d’environ 3000% par an. Il n’avait pas de bénéfices pour justifier la flambée de ses actions, mais il avait certainement eu une dynamique de ventes.

Supposons donc que Tesla transfère effectivement sa technologie véritablement impressionnante dans le stockage et la distribution d’énergie. Cela pourrait être bon pour la planète, mais ils sont loin d’être le seul joueur ou le premier venu ici.

Bill Blain, stratège de marché chez Shard Capital, me dit: «Le mépris de Tesla de toute logique économique ou de marché a donné le pouvoir à ses ‘cultistes, leur donnant une fausse crédibilité pour abuser de quiconque ose remettre en question leur récit. Ils fanfaronnent et se pavanent sur les marchés, sautant sur la dissidence. Ils s’inspirent du comportement de Musk – les règles sont pour les autres! De plus en plus d’investisseurs particuliers sont désormais en marge du culte. Toute analyse économique rationnelle de Tesla est ridiculisée par la logique du «marché ne monte que jamais» des nouveaux day-traders de Robin Hood. Tout cela a rendu Musk incroyablement riche. Méfiez-vous de la gravité financière. Tout ce qui monte… descend encore plus vite.

Il ajoute: «Le cours de l’action est devenu stratosphérique. Cette histoire peut encore changer. Au fur et à mesure que Tesla fait partie du S&P, chaque tracker d’indice deviendra un détenteur. Une base de détention plus large et plus conservatrice peut amener plus d’investisseurs à commencer à remettre en question les hypothèses faites sur l’action et les croyances franchement absurdes qui sous-tendent sa valorisation actuelle – mais attendons de voir ce qui se passe.

Avant que les fans boys ne reviennent, laissez-moi noter que je n’ai rien de particulièrement contre Elon Musk, et comme certains d’entre eux l’ont noté, même si je le faisais, pourquoi s’en soucierait-il.

Le gars a mis une de ses voitures dans l’espace, après tout. C’est cool.

Mais je reste vendeur des actions. C’est bien cependant, car cela vous laisse simplement plus de produits disponibles à l’achat, n’est-ce pas?