lon Musk affirme avoir reçu deux résultats de test de coronavirus positifs et deux négatifs le même jour.

Le fondateur de SpaceX a partagé ce qu’il a qualifié de «faux» résultats de quatre tests antigéniques rapides sur Twitter jeudi soir.

«Il se passe quelque chose d’extrêmement faux», a écrit Musk sur la plateforme de médias sociaux.

“A été testé pour le covid quatre fois aujourd’hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs.

«Même machine, même test, même infirmière. Test d’antigène rapide de BD. »

Musk a semblé avertir les autres de l’exactitude des tests en disant: «Si cela m’arrive, cela arrive à d’autres.

Il a dit à ses disciples qu’il ferait des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) dans des laboratoires séparés, ajoutant que les résultats des tests de PCR devraient prendre environ 24 heures.

Contrairement aux tests PCR, qui détectent le matériel génétique du virus, les tests antigéniques recherchent des protéines spécifiques du virus.

Ils nécessitent un prélèvement et ne sont également utilisés que pour déterminer si une personne est actuellement infectée.

Le processus est généralement plus rapide que les tests PRC et peut fournir des résultats en 15 minutes seulement.

Musk a déclaré qu’il ne présentait actuellement aucun symptôme de Covid-19, mais au cours des dernières années, il a eu des «reniflements légers», une toux et une légère fièvre.

Cela vient après que Musk a été accusé de diffusion de fausses informations sur le virus de la part du Dr Angela Rasmussen, virologue et chercheuse associée au Center of Infection and Immunity de la Columbia University School of Public Health.

Le Dr Rasmussen a contesté l’affirmation de Musk selon laquelle il y avait un «nombre ridicule de faux tests positifs» et que les faux positifs étaient la raison pour laquelle les cas étaient si élevés aux États-Unis.

Le virologue a fait valoir que les hospitalisations ne diminuaient pas et que les décès commençaient à augmenter dans les États les plus touchés des États-Unis.

«Personne ne profite si des personnes disposant de plates-formes leur permettant d’atteindre des millions de personnes diffusent des informations manifestement fausses et des conseils de santé publique», a déclaré le Dr Rasmussen en réponse à une personne qui a fait valoir que les affirmations de Musk ne devraient pas être rejetées au motif qu’il n’est pas un expert à ce propos.