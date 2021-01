Après trois années incontestées en tant que personne la plus riche du monde, le patron d’Amazon a été renvoyé de sa première place par un homme dont la fortune ne représentait qu’un quart de la sienne il y a sept mois. Oh, et son rival Twitter le plus amer.

Selon Bloomberg, Elon Musk – le fondateur de la société de voitures électriques Tesla – est officiellement devenu vendredi l’homme le plus riche du monde. Il a maintenant une valeur nette de plus de 194 milliards de dollars (143 milliards de livres sterling) – 150 milliards de dollars en seulement 12 mois et plus particulièrement, 11 milliards de dollars de plus que celui de Bezos. Sa réponse discrète sur Twitter? “Comme c’est étrange. Eh bien, retour au travail… ».

Musk sait qu’il reste à jouer dans la compétition entre le personnel de fonds spéculatifs «de sang-froid» qui a ouvert une librairie en ligne dans son garage et qui fête ses 57 ans aujourd’hui et le patron de la voiture électrique «visionnaire» avec une petite amie popstar.

Le couple a des personnages publics contrastés mais ils ont beaucoup en commun. Tous deux étaient des enfants doués passionnés de science-fiction qui ont ensuite lancé leur propre entreprise de voyages dans l’espace – le sujet d’une querelle de plusieurs décennies. Alors qui va gagner?

Jeu de nombres

Ce fut une année record pour les deux patrons. Bezos a ajouté 13 milliards de dollars à sa valeur nette le 20 juillet de l’année dernière, ce qui serait le plus gros bénéfice pour un individu en une seule journée, tandis que le quadruplement de la fortune de Musk au cours des sept derniers mois est considéré comme l’accumulation de richesse la plus rapide de l’histoire.

Bezos, un ancien employé de fonds spéculatifs a lancé son empire en 1994 après avoir lu que le Web avait augmenté de 2300% en un an. Il a ouvert une librairie en ligne appelée Cadabra dans son garage de Seattle et a ensuite changé le nom en Amazon, le plus grand fleuve du monde, dans le but d’en faire la plus grande librairie du monde. La valeur de l’entreprise a dépassé la barre du billion de dollars pour la première fois en mai dernier. Il détient une participation de 10,6%.

L’ascension de Musk au statut de milliardaire a été plus vertigineuse. Il a déménagé aux États-Unis depuis l’Afrique du Sud à 24 ans et a fondé une société de technologie, Zip2 (une sorte de pages jaunes en ligne), avec son frère en 1995. Il prétend qu’ils étaient si pauvres qu’ils n’avaient pas les moyens de se payer un appartement, dormant au bureau. et vivre avec seulement 1 $ par jour en achetant des hot dogs et des oranges en gros.

Quatre ans plus tard, ils ont vendu Zip2 pour 300 millions de dollars et deux ans plus tard, Musk a vendu sa société PayPal pour 1,5 milliard de dollars, en 2002. Il a fondé la société aérospatiale SpaceX la même année, a rejoint la société de voitures électriques Tesla en tant qu’architecte de produit en 2004 et est devenu son directeur général en 2008.

Musk n’a jamais accepté de salaire de Tesla. Il détient 20% des actions de Tesla, qui ont été multipliées par huit l’année dernière alors que la société dépassait Toyota pour devenir le constructeur automobile le plus précieux au monde. Son action a grimpé de 6% après la victoire des démocrates au Sénat, dans l’espoir que Joe Biden accordera des allégements fiscaux aux propriétaires de voitures électriques.

Hommes matériels

Le portefeuille immobilier de Bezos comprend un ranch de 300 000 acres au Texas (avec une rampe de lancement de fusée), une «méga-maison» de 58 millions de dollars sur la Cinquième Avenue à New York (avec un simulateur de golf) et sa maison actuelle, un musée du textile reconverti de 25 millions de dollars complexe.

L’année dernière, il a payé 165 millions de dollars pour la maison la plus chère de Los Angeles, qui appartenait auparavant au fondateur de Dreamworks, David Geffen, et avec le même plancher en bois que Napoléon avait proposé à Joséphine.

Il a fait un don de millions pour soutenir le mariage gay, les droits des immigrants et la lutte contre l’itinérance, mais les critiques affirment que sa philanthropie n’a pas été à la hauteur de la plupart des magnats de la technologie. Le don de 690 000 $ de l’année dernière à l’appel australien contre les feux de brousse a été qualifié de «radin» et il a été critiqué pour ne pas avoir signé l’initiative Giving Pledge de Bill Gates et Warren Buffett.

Musk, quant à lui, a dépensé 100 millions de dollars pour six propriétés adjacentes à Bel Air, en Californie et un manoir près de son siège social de SpaceX au Texas, mais l’année dernière, il a tweeté qu’il «vendait presque tous ses biens physiques», choisissant de se concentrer sur la philanthropie et d’obtenir l’humanité sur Mars.

Il a déclaré qu’il utiliserait la moitié de sa richesse pour «résoudre les problèmes sur Terre», en faisant un don à des organismes de bienfaisance environnementaux et en mettant son propre argent (20 millions de dollars) en jeu lorsque Tesla était au bord de la faillite en 2015. Il s’est engagé à dépenser l’autre la moitié «pour aider à établir une ville autonome sur Mars pour assurer la continuité de la vie (de toutes les espèces)».

La course spatiale

Bezos a été le premier à lancer son propre fabricant de fusées, Blue Origin, en 2000. Il rêve de permettre à des millions d’humains de vivre dans l’espace sur des «navettes abordables» avec un prix de billet de 200 000 $ par passager – moins de la moitié du billet estimé à 500 000 $ de Musk. Coût.

Les rêves aérospatiaux de Musk tournent autour de Mars. Le patron de Tesla a fondé sa société d’exploration spatiale SpaceX en 2002 et la bataille entre les milliardaires est depuis devenue intergalactique, se heurtant à la taille de la fusée (Bezos gagne), l’utilisation exclusive d’une rampe de lancement de la Nasa (Musk gagne) et étant la première société privée à placez une personne en orbite (Musk gagne à nouveau).

Des débuts terrestres

Bezos est né au Nouveau-Mexique en 1964 de parents adolescents qui ont divorcé à l’âge de 17 mois. Le nouveau mari de sa mère, l’immigrant cubain Mike Bezos, l’a adopté quand il avait quatre ans et il a deux frères et sœurs.

Sept ans plus tard, en 1971, Musk, 49 ans, est né à Pretoria, en Afrique du Sud, d’un riche père ingénieur, pilote et marin, d’une diététicienne canadienne et d’une mère modèle, et a également deux frères et sœurs. Ses parents ont divorcé quand Musk avait neuf ans et il est séparé de son père, qui aurait agressé physiquement et verbalement sa mère et avait plus tard un fils avec sa belle-fille, 40 ans sa cadette. Musk décrit son père comme «diabolique» mais reste proche de sa mère, Maye.

Les deux hommes ont montré des signes de brillance dès leur plus jeune âge. En bas âge, Bezos aurait démonté son berceau avec un tournevis et construit une alarme électrique pour garder ses frères et sœurs hors de sa chambre. Il s’est ensuite spécialisé en informatique à Princeton.

Musk aurait lu toute l’Encyclopédie Britannica à l’âge de neuf ans et aurait appris à écrire du code informatique à 12 ans, créant un jeu vidéo qu’il a vendu 500 $. Mais il était si calme comme un enfant que ses parents pensaient qu’il était sourd. Il a été horriblement victime d’intimidation, hospitalisé après qu’une bande de garçons l’ait poussé dans un escalier. Il a étudié l’économie et la physique à l’Université de Pennsylvanie et a ensuite commencé un cours de physique à Stanford mais a abandonné après deux jours.

Les femmes

L’approche analytique de Bezos s’étend à la datation. Travaillant dans un fonds spéculatif à New York, il a suivi des cours de danse de salon dans le but d’augmenter son «flux de femmes». Peu de temps après, il a rencontré le diplômé de Princeton et futur romancier MacKenzie Scott lorsqu’il l’a interviewée pour un emploi.

Ils ont annoncé leur divorce en janvier 2019, affirmant qu’ils avaient décidé de «continuer [their] partagé des vies en amis ». Mais les illusions d’une scission à l’amiable ont été écrasées lorsque des textes divulgués entre Bezos et la présentatrice de nouvelles devenue pilote d’hélicoptère Lauren Sanchez ont été publiés parallèlement à des allégations de liaison. Bezos et Sanchez ont depuis confirmé leur relation.

Scott a gardé un silence digne, mais a abandonné le nom de famille Bezos et a signé l’engagement de donner après s’être retrouvé avec un quart des actions de Bezos dans Amazon. On estime qu’elle a donné 6 milliards de dollars à une association caritative en 2020.

Musk a été marié deux fois (ou techniquement trois fois): à l’écrivain de science-fiction Justine Wilson, avec qui il a cinq fils; et à l’actrice Talulah Riley, qu’il a épousée et divorcée deux fois.

Il a maintenant un fils avec son partenaire actuel, le chanteur canadien Grimes. Le bébé serait appelé X Æ A-Xii ou «Little X» pour faire court.

Tactiques Twitter

«Mon Twitter est à peu près absurde», a écrit Musk à ses 42 millions d’abonnés en 2019. Cela ne l’a pas empêché de participer aux débats en ligne. L’année dernière, il a effacé 14 milliards de dollars de la valeur de l’entreprise de Tesla après avoir tweeté que «le cours de l’action Tesla est trop élevé». Lorsqu’un autre utilisateur de Twitter lui a rappelé qu’un autre tweet lui avait coûté 20 millions de dollars, il a répondu: «Ça vaut le coup».

Mais Twitter a mis Musk en difficulté, notamment en 2018 lorsqu’il a appelé le spéléologue britannique Vernon Unsworth, un conseiller pour le sauvetage des cavernes d’écoliers thaïlandais inondés, un «pédo». Musk a plus tard remporté le procès en diffamation à ce sujet. Il réprimande régulièrement Bezos sur la plate-forme, le qualifiant de «copieur» pour son entrée sur le marché des voitures autonomes et affirmant que l’idée de Bezos sur la façon dont les humains finiront par vivre dans l’espace «n’a aucun sens».

Bezos (1,8 million d’abonnés) s’est joint à lui – lorsque SpaceX a lancé une fusée dans l’espace, il a tweeté sarcastiquement «Bienvenue dans le club!» – mais il n’est plus actif sur Twitter depuis février dernier.

Il préfère Instagram. Les messages récents incluent des selfies avec la chanteuse Lizzo, des félicitations pour le présent élu Joe Biden et le partage d’e-mails «écœurants» de clients critiquant Black Lives Matter.