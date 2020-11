Elon Musk a révélé au cours du week-end qu’il avait probablement le COVID-19 après avoir présenté des symptômes d’un rhume régulier mélangés à d’autres effets. Il ne dira pas officiellement qu’il l’a, cependant, à cause de deux tests montrant deux résultats différents.

Interrogé sur Twitter par un de ses disciples, le PDG de SpaceX a déclaré qu’il s’agissait simplement d’un rhume normal «mais plus de douleurs corporelles et de tête trouble que de toux. [and] éternuements. Il a également documenté son expérience des jours précédents, écrivant à l’origine sur son alimentation qu’il présentait quelques symptômes, dont une légère fièvre, à laquelle un utilisateur a demandé s’il avait le coronavirus. À cela, Musk a déclaré qu’il n’était pas sûr à cause de «résultats extrêmement différents de différents laboratoires», mais qu’il s’agissait probablement d’un cas modéré qu’il traitait, et que DayQuil pourrait le faire passer.

Il se passe quelque chose d’extrêmement faux. A été testé pour Covid quatre fois aujourd’hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière. Test rapide d’antigène de BD. – Elon Musk (@elonmusk) 13 novembre 2020

Tout cela survient après que Musk a déclaré en septembre qu’il ne prendrait pas le vaccin, minimisant ainsi l’importance du coronavirus. Il a même continué à le minimiser au cours du week-end, ajoutant dans l’un de ses tweets sur ses symptômes que ce n’est «pas une surprise car un coronavirus est un type de rhume». Alors qu’il apparaissait sur le podcast du New York Times, Sway, Musk a déclaré qu’avec un faible taux de mortalité, il ne voyait pas le besoin de se faire vacciner, ajoutant que la mort ne lui faisait pas peur de toute façon, “Tout le monde meurt.”

En outre, Musk s’est également moqué de l’idée de verrouillage, qui attire à nouveau l’attention nationale alors que le coronavirus continue de faire rage à travers le pays. Musk a déclaré que «c’est une situation sans issue» et qu’il a perdu confiance en l’humanité lorsque tout a commencé à s’arrêter plus tôt dans l’année. Le PDG de Tesla a déclaré que la solution simple était que toute personne à risque ou ayant des raisons de s’inquiéter, devrait rester à la maison et que tout le monde puisse s’y prendre comme d’habitude.

Tout en étant mis à l’écart par COVID-19, Musk a manqué d’assister personnellement à SpaceX et à la NASA lancer quatre astronautes à bord d’un vaisseau spatial Crew Dragon dimanche soir en route vers la Station spatiale internationale. L’équipage devrait arriver lundi vers 23 h HE. Ce qui rend l’événement encore plus spécial, c’est qu’il s’agit de la première mission pleinement opérationnelle pour SpaceX après avoir effectué un lancement test en mai.