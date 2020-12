Le vaccin contre le coronavirus a commencé à frapper les rues du monde entier, marquant le premier véritable geste contre le virus depuis le début de la pandémie. C’est déjà une bataille difficile pour convaincre le public de prendre le vaccin à l’époque actuelle. Les mouvements anti-vaccination ont été répandus ces dernières années, tandis que la désinformation sur le COVID-19 et d’autres maladies se propage en ligne plus rapidement que jamais.

Selon TMZ, la communauté médicale et scientifique fait de son mieux pour lutter contre cela en se tournant vers le passé pour obtenir de l’aide. En tête de liste se trouve Elvis Presley, l’une des plus grandes célébrités de l’histoire et le visage du vaccin antipoliomyélitique en 1956. Alors que les politiciens ont été les principales personnalités publiques à recevoir le vaccin jusqu’à présent, et que beaucoup ne prennent pas exactement les nouvelles bien.

C’est pourquoi les professionnels de la santé travaillant sur les efforts américains contre le coronavirus, comme le Dr Anthony Fauci, aimeraient qu’une célébrité, un athlète et d’autres noms célèbres partagent une vidéo ou reçoivent publiquement leur photo. Tout est un effort pour réduire les craintes et lutter contre toute désinformation sur la sécurité du vaccin.

L’implication de Presley est devenue nécessaire en 1956 pour des raisons similaires. Beaucoup ont refusé de prendre le vaccin antipoliomyélitique mis au point par Jonas Salk, avec seulement 10 pour cent des jeunes de New York se faisant vacciner après qu’il soit disponible pendant un an. Selon le Washington Post, la Marche des dix sous a contacté Elvis, 21 ans, pour l’aider avant son apparition emblématique sur The Ed Sullivan Show pour interpréter “Hound Dog”.

Il donne un bel exemple à la jeunesse du pays “, a déclaré à l’époque un médecin impliqué dans le processus. La publicité de l’inoculation de Presley a fait l’affaire et ceux qui ont eux-mêmes reçu le vaccin ont reçu plus tard des photos du chanteur prises dans les coulisses.

Les célébrités d’aujourd’hui incluent des influenceurs Instagram, des musiciens, des stars de cinéma et bien d’autres qui pourraient intervenir pour remplir les chaussures de Presley. Beyonce est le nom que le Washington Post flotte, qui pourrait facilement influencer d’innombrables personnes à se faire vacciner.

Pourtant, le Washington Post souligne que ce n’est pas Elvis seul qui a changé la donne avec le vaccin contre la polio. Elvis a eu un «impact marginal», avec la véritable poussée à venir lorsque March of Dimes s’est assis avec des jeunes et a appris pourquoi ils avaient évité le tir. Ils ont également demandé aux adolescents et à d’autres de se joindre à la promotion de la cause.

Teens Against Polio exhortait les étudiants populaires à se faire vacciner devant leurs camarades de classe et organisait des rassemblements appelés “Salk Hops” qui n’accueillaient que les participants qui pouvaient prouver qu’ils avaient été vaccinés.

“Ils ont indiqué que le matériel imprimé pour les adolescents devait être concis et” écrit par des adolescents, pour des adolescents, avec un langage adolescent “”, souligne le Washington Post dans un article de Stephen Mawdsley dans la revue Cultural and Social History. “Pour être attrayants, ils ont suggéré que les brochures emploient des images et des slogans accrocheurs, tels que” Don’t Balk at Salk. Roll up your sleeve, Steve. C’est le plus. “”

À la fin des années 50, les cas de polio avaient chuté de 90%, ce qui montre le succès des efforts et des campagnes de relations publiques. La même chose ne sera pas facile à réaliser dans le monde d’aujourd’hui malgré la nature mortelle du coronavirus. Plus de groupes se sont prononcés sur le fait de ne pas prendre le vaccin. La confiance dans les célébrités et les politiciens est plus faible que jamais et la puissance d’Internet s’est avérée redoutable face aux anciennes méthodes.

Alors, qui va intervenir? Qui fera sa part pour s’assurer que le vaccin parvient à travers le pays? Les gens croiront-ils quelqu’un comme Beyonce? Donald Trump serait-il prêt à prendre son vaccin publiquement?