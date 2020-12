M

ikel Arteta a crié pour que ses joueurs d’Arsenal soient des combattants – et contre Chelsea, ils ont finalement répondu à son appel.

Chelsea n’était pas à son meilleur à l’Emirates Stadium, on ne peut le nier, mais Arsenal doit s’attribuer le mérite de les avoir mis hors de course.

L’équipe d’Arteta a été harcelée et pressée d’une manière que nous n’avons pas vue depuis sa dernière victoire en Premier League, qui était à Old Trafford le 1er novembre.

Arteta a sonné les changements pour cela, donnant des départs à des gens comme Emile Smith Rowe, alors qu’il tentait de déclencher la saison d’Arsenal.

Et cela a clairement fonctionné car la faim et le dynamisme de Smith Rowe caractérisaient la façon dont Arsenal procédait à son travail. Ils étaient occupés, bourdonnaient comme des guêpes lors d’un pique-nique, et le combat dont ils avaient besoin pour sortir de cette situation misérable était évident.

Gabriel Martinelli était un autre qui a résumé cela. De retour d’une blessure au genou, il montre le genre d’attitude dont Arsenal a manqué et ils ont besoin de plus comme lui pour aller de l’avant.

C’est son partenaire à gauche, cependant, qui a permis à Arsenal de devancer. Kieran Tierney, qui n’a jamais cessé de courir tout le match, a sauté Reece James pour gagner un penalty. Alexandre Lacazette l’a fendu et on pouvait presque voir la confiance filtrer à travers l’équipe.

Granit Xhaka l’a démontré en claquant à la maison un coup franc avant la mi-temps. Il n’aurait pas pu mieux frapper et tout indiquait le sentiment que ce serait le jour d’Arsenal.

Le but de Bukayo Saka a confirmé cela, avec son centre loft en quelque sorte sur Edouard Mendy pour porter le score à 3-0. Il y avait plus qu’un coup de chance à ce sujet, mais Arenal le prendra tout de suite et ils le méritaient pour la façon dont ils se sont battus samedi.

Enfin, Arteta obtient les combattants dont il a besoin. Maintenant, ils ne doivent plus s’arrêter. La bataille est gagnée, mais la guerre est loin d’être terminée.

Xhaka justifie le rappel par d’excellentes performances

Après avoir été expulsé contre Burnley pour avoir attrapé Ashley Westwood à la gorge, vous vous êtes demandé quand nous reverrions Xhaka dans un maillot d’Arsenal.

Arteta aurait eu le droit de laisser l’international suisse à l’écart pour ce match avec Chelsea – même si son interdiction de trois matchs était terminée – étant donné la manière dont son carton rouge au début du mois.

Arteta, cependant, a choisi de rappeler Xhaka et il a été récompensé pour sa foi. Le milieu de terrain a réalisé l’une de ses meilleures performances pendant un certain temps. Il a dirigé le milieu de terrain, sélectionnant des joueurs avec d’excellentes passes. L’étrange tacle lâche restait une partie de son jeu, mais cela ne pouvait pas dépasser le travail de Xhaka en possession.

Son brillant coup franc était la cerise sur le gâteau.

Leno rappelle en temps opportun son talent

Étant donné qu’ils n’avaient pas remporté de match de Premier League depuis près de deux mois, il n’était pas surprenant de voir des nerfs parmi les joueurs d’Arsenal alors qu’ils essayaient de voir ce match sortir.

Lorsque Tammy Abraham en a retiré un à cinq minutes de la fin, cela n’a fait qu’ajouter à la nervosité, puis lorsque Pablo Mari a donné un penalty dans le temps additionnel, vous avez craint le pire.

Bernd Leno, cependant, a sauvé la mise. L’Allemand a réussi un bon arrêt à sa gauche pour refuser Jorginho et s’assurer qu’Arsenal obtient les trois points dont il avait désespérément besoin. C’était un rappel opportun du talent de Leno, qui a été critiqué cette saison alors qu’Emi Martinez a prospéré à Aston Villa.

Le remplaçant de Martinez, Alex Runarsson, a eu une soirée cauchemardesque contre Manchester City plus tôt cette semaine et Leno a montré pourquoi il était le n ° 1 d’Arsenal – et à quel point il était important pour Arteta.

