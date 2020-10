Quelle meilleure façon de célébrer votre 34e anniversaire que de sauter hors d’un plan? C’est exactement ce que Emilia Clarke a décidé de faire et la photo qu’elle a partagée en ligne nous a ramenés à l’époque de Game of Thrones. «Qu’est-ce qui pourrait correspondre à la profonde terreur existentielle d’un autre anniversaire? Sauter d’un avion, c’est quoi», a-t-elle posté dans sa légende avant d’utiliser plusieurs hashtags et de terminer par: «Merci Hinton Sky Diving pour l’expérience la plus exaltante de ma vie ! “

Plusieurs de ses fans ont montré leur amour et leur soutien à l’actrice dans la section des commentaires. Alors que plusieurs lui souhaitaient un simple joyeux anniversaire et que d’autres utilisaient des émoticônes pour exprimer leurs souhaits, d’autres ne pouvaient s’empêcher de faire référence à Game of Thrones. “Après avoir volé sur un dragon, morceau de gâteau. Heureux tout”, a écrit une personne, tandis que quelqu’un d’autre a dit, “Mère des Dragons essayant maintenant de voler par elle-même.”

Une personne en particulier a laissé un message assez long non seulement lui souhaitant un joyeux anniversaire, mais expliquant à quel point elle est une source d’inspiration. “Je vous souhaite le plus joyeux anniversaire de votre vie! Et je vous envoie le plus gros câlin que vous puissiez imaginer et que tous vos souhaits se réalisent!” Elle a commencé. “Je ne pourrais jamais exprimer par des mots à quel point vous comptez pour moi. Vous êtes l’une des personnes les plus spéciales de ma vie. Vous êtes si intelligente, terre à terre, optimiste, réconfortante, pure, pleine d’amour et tellement talentueuse . Votre cœur est vraiment fait d’or, comme sérieusement, vous êtes une si grande inspiration pour moi. Je ne connais personne d’autre qui soit aussi altruiste que vous! Vous prenez toujours soin des personnes que vous aimez et ne le feriez jamais mettez-vous en premier – mais parfois vous devriez certainement, parce que vous méritez le meilleur et tellement plus !! Prenez soin de vous, toujours! Vous êtes plus que suffisant! “

L’utilisateur des médias sociaux a poursuivi son message en complétant encore plus l’actrice. Cela, avec tant d’autres commentaires, a montré à la femme de 34 ans à quel point elle était amoureuse et appréciée. Depuis que la jeune star est devenue célèbre dans la série à succès de HBO, elle est partie pour jouer dans des rôles sur grand écran avec des films comme Last Christmas et Above Suspicion. Les fans ne peuvent s’empêcher de la suivre tout au long de son nouveau voyage alors qu’un chapitre s’est fermé et qu’un nouveau s’est ouvert.