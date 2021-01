Emilia Clarke révèle comment elle a tenté de cacher son état dans GOT | INSTAGRAM

Tout semble indiquer que lors de la diffusion de la dernière saison de “Game of Thrones” à la mi-2019, une série qui a déchaîné la renommée actuelle de l’actrice charismatique et talentueuse Emilia Clarke, qui a joué “Daenerys Targaryen” dans la production de HBO a souffert de quelques maux graves pendant le tournage des épisodes.

C’est elle-même qui, l’année dernière, a osé révéler qu’elle avait souffert deux anévrismes lors du tournage de la série, et il s’avère que, pour cette raison, il a été nécessaire de subir de multiples chirurgies pour lutter contre ce problème, la première en 2011 et la deuxième fois jusqu’en 2013.

Si vous n’êtes pas familier avec le sujet, nous vous dirons qu’un anévrisme est une zone faible dans la paroi d’un vaisseau sanguin, il peut être localisé n’importe où dans le corps, mais les plus courants sont dans le cortex cérébral, ils peuvent être congénitaux (à partir de naissance) ou, ils peuvent être développés tout au long de la vie, et en cas d’être très sérieux, la personne touchée peut perdre la vie.

Face à cette situation difficile, Emilia a écrit pour un reportage exclusif dans l’un des médias les plus connus des États-Unis, ce qu’elle a vécu, ce qui lui a traversé l’esprit et comment elle a pu gérer et surmonter ce grave problème.

«Je savais que j’étais en délire. Dans mes pires moments, je voulais me déconnecter. J’ai demandé au personnel médical de me laisser mourir. Mon travail, tout mon rêve de ce que serait ma vie, axé sur le langage, la communication … Sans cela, J’étais perdue », écrit-elle dans un moment de faiblesse qu’elle a souffert de ce moment difficile pour elle.

Et maintenant, presque deux ans après les faits, dans le livre “Fire Can’t Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series”, de l’auteur James Hibberd, il est révélé comment Clarke a suivi travaillant sur les pièces de divertissement de l’émission alors qu’il se remettait de ses chirurgies sans que personne ne sache ce qui a causé son épuisement physique et mental remarquable.

«C’était une folie intense. Nous étions dans le désert dans une carrière avec près de 90 degrés de chaleur, et j’avais la peur constante d’avoir une autre hémorragie cérébrale. J’ai passé un long moment à penser: ‘Vais-je aimer? Est-ce que ça va arriver dans Parce que ce serait vraiment gênant. “Et tout type de traumatisme crânien vous laisse une fatigue indescriptible. J’essayais de toutes mes forces de garder le secret”, a révélé le Britannique dans la publication précitée.

Pour sa part, Bryan Cogman, co-producteur exécutif de la série, a soutenu que «seuls quelques rares personnes le savaient (…) J’ai entendu dire qu’il avait des problèmes entre les saisons, mais rien à cet égard. Et je n’avais aucune idée pendant le tournage. «En ce sens, le réalisateur Alan Taylor, qui était au courant de la situation de Clarke, a dit qu’ils craignaient pour sa santé, ajoutant qu’elle était vraiment très courageuse, car cela n’avait jamais affecté son engagement envers le travail.

«Si j’avais appelé mon médecin, il aurait dit: ‘Vous avez juste besoin de vous détendre.’ Mais j’avais toujours peur, et la peur me faisait paniquer, et la panique me faisait sentir comme si j’allais m’évanouir dans le désert. Donc Ils m’ont apporté une voiture climatisée », a ajouté l’actrice.

«Au cours de toutes mes années dans la série, je n’ai jamais mis la santé personnelle en premier, ce qui explique probablement pourquoi tout le monde était inquiet car ils pouvaient le voir. Ils ne voulaient pas me faire travailler trop dur. J’étais comme ‘ne pense pas. Je suis un échec; ne pense pas que je ne peux pas faire le travail pour lequel ils m’ont embauché. S’il te plaît, ne pense pas que je vais me tromper un jour. “J’avais le ticket d’or de Willy Wonka. Je n’étais pas disposé à remettre ça,” termina Emilia.

Actuellement, l’actrice est parfaitement en santé et n’a plus eu de problèmes par rapport à cette terrible maladie, on espère qu’elle continue dans cette voie.