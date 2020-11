T

La bande-annonce de la comédie romantique Wild Mountain Thyme est arrivée et, eh bien… elle contient beaucoup d’accents.

Le film met en vedette Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm et Christopher Walken. L’intrigue suit deux fermes irlandaises, avec diverses querelles sur qui devrait hériter de l’une d’entre elles, et l’émergence d’un triangle amoureux transatlantique.

Franchement, c’est à peu près tout ce que nous pouvions rassembler car, tout comme le reste de Twitter, nous étions complètement captivés par les accents des acteurs.

“Il semble que nous ayons de nouvelles voix à ajouter à la liste des ‘pires accents irlandais'”, a écrit un commentateur consterné, avec un autre ajoutant: “C’est un crime contre les accents irlandais et l’une des personnes dans le film est irlandaise.”

Une autre personne a tweeté une comparaison avec la comédie Netflix Emily In Paris, qui a soulevé plus que quelques sourcils pour sa représentation américanisée de la ville française et de ses habitants.

Pendant ce temps, d’autres étaient moins préoccupés par les accents et plus par la conception des costumes – qui semble être un mélange de drame moderne et d’époque.

Les chaussures brogues douteuses ont même attiré la colère du Leprechaun Museum.

Le film est basé sur une adaptation de la pièce de Broadway Outside Mullingar, qui a fait sa première sortie en 2014. John Patrick Shanley, qui a écrit la pièce, est également à la tête de ce film, qui devrait arriver le 11 décembre.

Regardez la bande-annonce ci-dessus pour un avant-goût de ce qui vous attend.