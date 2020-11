Péril! l’hôte Alex Trebek est décédé à l’âge de 80 ans à la suite d’une bataille contre un cancer du pancréas de stade 4. Il laisse dans le deuil son épouse, Jean Currivan-Trebek, et trois enfants, Matthew et Emily, qu’il a partagés avec Currivan-Trebek, et Nicky, la fille de son ex-épouse Elaine Trebek Kares, qu’il a adoptée. Des mois avant son décès, la femme de Trebek a écrit un article de blog pour Insidewink dans lequel elle et ses enfants ont partagé leurs plus beaux souvenirs de la star de la télévision emblématique.

Trebek a épousé Currivan-Trebek en 1990. Cette même année, le couple a accueilli leur premier enfant ensemble, Matthew. Le fils de Trebek est propriétaire de plusieurs restaurants à Harlem, New York, dont Oso, Lucille’s Coffee and Cocktails et Pizza by Lucille’s. Trois ans plus tard, Trebek et Currivan-Trebek ont ​​accueilli leur fille Emily. Le danger! la fille de l’hôte travaille dans le secteur de l’immobilier, alors qu’elle change de maison. Dans l’essai de Currivan-Trebek sur le rôle de Trebek en tant que père, publié peu de temps avant la fête des pères, les enfants de l’animateur du jeu télévisé se sont ouverts sur les traits qu’ils croyaient partager avec Trebek. Quant à Emily, elle a dit qu’elle pensait avoir hérité des gènes de perfection de type A de son père.

«Mon père et moi sommes tous les deux de jolis individus de type A… Je pense que j’ai beaucoup de mes traits organisationnels, financiers et perfectionnistes de lui», a déclaré Emily. “Il a également toujours été dans la construction, donc je pense que cela a déteint sur moi aussi.” Matthew a partagé que lui et son père avaient la même capacité à s’ouvrir sur leurs vrais sentiments. Il a expliqué: “Nous avons tous les deux tendance à faire preuve de discernement lorsqu’il s’agit de partager nos sentiments et je pense que nous sommes tous les deux très capables de nous occuper de la plupart des réparations domestiques.” Ailleurs dans l’essai, les enfants de Trebek ont ​​partagé leurs plus beaux souvenirs de leur père, Emily et Matthew partageant un souvenir de leur enfance qu’ils garderont toujours cher à leur cœur.

«Mon souvenir préféré serait tous les moments que nous avons passés à notre Lake House à Paso Robles», a déclaré Emily. “Mon père était sur le jet ski et nous emmenait faire des promenades dans la chambre à air.” Matthew a ajouté son propre souvenir, partageant: “Il y a beaucoup de bons souvenirs, mais j’ai vraiment adoré quand mon père venait à tous mes tournois de paintball avec moi … même si c’était un sport très unique, il était toujours très enthousiaste à l’idée de regarder et apprendre le jeu. ” Comme mentionné précédemment, l’hôte bien-aimé et de longue date de Jeopardy! est décédé après une bataille contre un cancer du pancréas de stade 4. Péril! continuera à diffuser de nouveaux épisodes avec Trebek en tant qu’hôte jusqu’au 25 décembre.