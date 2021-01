Emily Mitchell, qui a créé la populaire page Instagram The Hidden Way, est décédée subitement trois jours avant Noël alors qu’elle était enceinte de son cinquième enfant. Elle avait 36 ​​ans. Un ami de la famille a ouvert un compte GoFundMe pour soutenir son mari et ses quatre enfants, et plus de 3 000 personnes ont fait don de 157 000 dollars à ce jour.

Le matin du 22 décembre, Mitchell prenait son petit-déjeuner lorsqu’elle “est soudainement devenue insensible”, a écrit Allyson Speake, organisatrice de GoFundMe. Bien que son mari, Joseph Mitchell, et le personnel médical d’urgence aient fait de leur mieux, ils n’ont pas pu la ranimer. Mitchell et son bébé à naître sont décédés à l’hôpital Westerly de Westerly, dans le Rhode Island, selon sa nécrologie. Sa famille a nommé l’enfant à naître Joey.

“Nos cœurs sont brisés et sa présence joyeuse manquera beaucoup à beaucoup”, a écrit Speake. «Elle a eu un grand impact dans la vie de tant de gens, et cette perte est incompréhensible pour quiconque la connaissait. Notre amie était une mère et une épouse dévouées, elle avait un cœur pour le Seigneur et aimait si profondément ses enfants. Outre son mari, Mitchell laisse dans le deuil leurs quatre enfants, Finn, Isla, Edie et Lulu; les parents Joseph et Fail Giancaspro; deux frères; et sa sœur.

Mitchell a créé The Hidden Way pour documenter sa famille et sa foi. Elle comptait plus de 130 000 abonnés et a publié un blog d’accompagnement. Son dernier post Instagram a été publié le 8 décembre et s’est montrée avec son mari et ses enfants. Elle a annoncé son intention d’avoir sa cinquième césarienne. Dans la légende, elle a noté que toute mère qui accouche via une césarienne accueillera toujours les enfants qui sont bénis.

«Ce n’est pas une compétition», écrivait-elle à l’époque. «Il n’y a pas de récompenses décernées pour les accouchements à domicile ou les naissances naturelles. Si vous en avez été béni, alors c’est incroyable. Vraiment !! Mais si vous ne l’avez pas fait, sachez et croyez que vous avez TOUJOURS ÉTÉ BÉNI. Vous n’êtes pas moins ou de seconde classe pour avoir besoin de compter sur une équipe de médecins pour la chirurgie. Tout ce qui compte, c’est que vous ayez un enfant mis au monde. Il vous est confié d’aimer et de nourrir. “

La nécrologie de Mitchell la décrivait comme «une épouse dévouée et une mère incroyable» pour ses enfants, et avait une «foi profonde qui était le fondement de tout dans sa vie». Mitchell avait un «sourire contagieux et un esprit gentil et compatissant», lit-on dans la nécrologie. «Sa personnalité exubérante rayonnait vers l’extérieur dans ses interactions et ses relations avec tous ceux qui la connaissaient. Emily était un symbole de force pendant les moments les plus difficiles pour tant de gens.