Félicitations pour Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard, alors que le couple vient d’annoncer qu’ils attendent leur premier enfant ensemble. Ratajkowski a annoncé cette nouvelle passionnante via un numéro numérique spécial de Vogue, qui a été publié lundi. La mannequin a non seulement annoncé qu’elle attendait, mais elle a également écrit un joli essai pour le magazine dans lequel elle a noté qu’elle et son mari laisseraient leur enfant décider de leur propre sexe.

Ratajkowski a écrit qu’elle et son mari, qu’elle a épousés en février 2018, ont une réponse simple lorsque leurs amis et leur famille leur demandent s’ils espèrent un garçon ou une fille. Elle a écrit: «Quand mon mari et moi disons à des amis que je suis enceinte, leur première question après” Félicitations “est presque toujours:” Sais-tu ce que tu veux? ” Nous aimons répondre que nous ne connaîtrons pas le sexe avant que notre enfant n’ait 18 ans et qu’ils nous le diront alors. “

Surprise: @emrata est notre star de la couverture numérique – et elle a de grandes nouvelles à partager! Lisez ses propres mots sur la magie et le mystère de la grossesse. https://t.co/cEwJyBnAew pic.twitter.com/XAqknaBbhh – Vogue Magazine (@voguemagazine) 26 octobre 2020

L’acteur de I Feel Pretty a continué à évoquer les «généralisations» imposées aux hommes et aux femmes, expliquant qu’elle ne voulait pas que son enfant doive adhérer à des limites de genre. “Je ne blâme personne pour ces généralisations – beaucoup de nos expériences de vie sont sexuées, et il serait malhonnête d’essayer de nier la réalité de beaucoup d’entre elles”, a-t-elle écrit. “Mais je n’aime pas que nous imposions des préjugés sexistes aux gens, encore moins aux bébés. Je veux être un parent qui permette à mon enfant de se montrer à moi. Et pourtant je me rends compte que même si j’espère que mon enfant pourra déterminer leur place dans le monde, ils seront, quoi qu’il arrive, confrontés aux indéniables contraintes et constructions du genre avant de pouvoir parler ou, enfer, même naître. “

Ratajkowski a terminé son essai en écrivant qu’elle employait la «pensée magique» pour essayer de forcer un certain résultat. Mais, quand il s’agit d’avoir un bébé, elle laisse son petit prendre les devants. Elle a conclu: «Je suis trop humble pour avoir de fausses notions de contrôle. Je suis complètement et indéniablement impuissante quand il s’agit de presque tout ce qui entoure ma grossesse: comment mon corps va changer, qui sera mon enfant. Mais je suis Au lieu d’avoir peur, je ressens un nouveau sentiment de paix. J’apprends déjà de cette personne à l’intérieur de mon corps. Je suis plein d’émerveillement. “