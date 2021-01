Il semble que les derniers mois de grossesse les aient mis sur la même longueur d’onde, et ils l’ont montré en combinant leurs styles à la perfection.

Les mariés, qui attendent leur premier enfant ensemble, partagent leur temps entre leurs maisons de Los Angeles et de New York, où on les voit souvent se promener avec leur chien Colombo.

Ne manquez pas: Emily Ratajkowski profite de sa grossesse en prenant un bain de soleil en Californie

Cette semaine, ils sont retournés dans la Big Apple et n’ont pas pu s’empêcher de coordonner leurs styles pour leur première sortie en ville.

Emily a caché son ventre grandissant de 7 mois sous un sweat-shirt noir, assorti à son propre pantalon de survêtement de marque Inamorata. Pour éviter le froid, elle a ajouté une doudoune rouge vif d’Ienki Ienki et un bonnet rouge de The North Face.

Sebastian portait une tenue très similaire mais dans une version noire et jaune, une doudoune The North Face, un chapeau en laine de la même marque, un pantalon noir avec des lettres jaunes et des chaussures de tennis assorties.

Ils semblaient tous deux prêts pour la neige dans leurs tenues chaudes, alors qu’ils promenaient leur fidèle compagnon de chien.

Ne manquez pas: Emily Ratajkowski montre sa grossesse lors d’une promenade en famille

Regardez-les marcher dans leurs bras. Super adorable!

De la même manière combinée, ils sont arrivés des heures plus tôt à l’aéroport de Newark dans le New Jersey, choisissant pour leur voyage des looks monochromes très confortables.

Le mannequin de 29 ans a opté pour une tenue de sport entièrement blanche comprenant un autre de ses pantalons Inamorata, ainsi qu’un sweat à capuche et des chaussures de tennis.

Bear-McClard a suivi les traces de sa femme et portait une tenue de sport tout rouge, qu’il a même assortie à ses valises.