Emily Ratajkowski montre sa bosse de bébé un jour après avoir annoncé qu’elle était enceinte. Sur Instagram, le mannequin a posé nue pour mettre en plein écran sa bosse de bébé grandissante. Dans la légende du message, elle a noté qu’elle était actuellement enceinte de 20 semaines.

Ratajkowski a posté deux photos sur Instagram dans lesquelles elle a posé stratégiquement pour ne pas dévoiler complètement chaque partie de son corps pour le cliché. Cependant, elle affichait toujours son corps changeant dans les magnifiques clichés et montrait sa bosse de bébé grandissante dans le processus. Ratajkowski a écrit dans sa légende que les photos marquaient 20 semaines de sa grossesse. De plus, elle a écrit qu’elle «apprend à connaître mon nouveau corps» au cours de ce voyage de grossesse.

Lundi, Ratajkowski a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Sebastian Bear-McClard. Pour annoncer cette nouvelle passionnante, le mannequin a posé pour un numéro numérique spécial de Vogue, dans lequel l’acteur I Feel Pretty présentait sa bosse de bébé au monde. En plus de poser pour quelques clichés pour le magazine, Ratajkowski a également écrit un essai dans lequel elle a noté qu’elle et son mari n’élèveront pas leur enfant dans le respect du genre. Lorsque ses amis et sa famille lui demandent s’ils veulent un garçon ou une fille, elle répond simplement à la question, comme elle l’a écrit: “Quand mon mari et moi disons à des amis que je suis enceinte, leur première question après” Félicitations “est presque toujours, «savez-vous ce que vous voulez? Nous aimons répondre que nous ne connaîtrons pas le sexe avant que notre enfant n’ait 18 ans et qu’ils nous le feront savoir alors. “

Ratajkowski a poursuivi en écrivant qu’elle ne voulait pas que son enfant soit lié aux «généralisations» liées au genre auxquelles les hommes et les femmes font face quotidiennement. “Je ne blâme personne pour ces généralisations – beaucoup de nos expériences de vie sont sexuées, et il serait malhonnête d’essayer de nier la réalité de beaucoup d’entre elles”, a-t-elle écrit. «Mais je n’aime pas que nous imposions des préjugés sexistes aux gens, encore moins aux bébés. Je veux être un parent qui permette à mon enfant de se montrer à moi. Et pourtant, je me rends compte que même si j’espère que mon enfant pourra déterminer leur place dans le monde, ils seront, quoi qu’il arrive, confrontés aux indéniables contraintes et constructions du genre avant de pouvoir parler ou, bon sang, même naître. “