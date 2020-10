La célèbre mannequin et actrice vient d’annoncer sa grossesse et exhibe son petit ventre dans les rues de New York.

La célèbre mannequin de 29 ans fait la une des principaux tabloïds, non seulement à cause de l’heureuse nouvelle qu’elle attend son premier enfant, mais à cause de la façon dont elle l’a fait.

Il y a à peine 1 jour, Emily a ébouriffé tous ses disciples depuis Instagram en postant 2 vidéos et trois photos montrant son petit ventre.

Avec un sourire qui affirme son bonheur et sans vêtements, Emily a laissé tout le monde la bouche ouverte. La vidéo risquée qui a reçu plusieurs commentaires de félicitations de ses célèbres amis et de ses followers, a atteint 12,4 millions de likes.

L’actrice de «The Gone Girl» attend son premier-né avec son mari, le producteur américain Sebastian Bear-McClard. Les parents d’intention se sont mariés lors d’un mariage surprise dans un palais de justice de New York le 23 février 2018.

La future maman est à nouveau descendue dans les rues de New York comme passerelle et était magnifique avec une longue chemise déboutonnée qui révélait son ventre et un peu de sa poitrine. De plus, je porte un jean droit à l’intérieur de ses bottes à talons aiguilles marron à bout pointu. Il ferma son regard avec un manteau camel et des lunettes noires.

