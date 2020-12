Le rappeur Eminem a récemment surpris ses fans avec la sortie d’un album. Il a laissé tomber Music to Be Murdered By – Side B et a nommé une autre icône de la musique. Il a jeté de l’ombre à Snoop Dogg sur la piste “Zeus”.

«En ce qui concerne le bœuf écrasé, je suis habitué à ce que les gens me frappent», rappe Eminem sur l’album. “Mais juste pas dans mon camp. Et diplomate comme j’essaye d’être, la dernière chose dont j’ai besoin c’est Snoop qui me doggin. Mec, Dogg, tu étais comme un putain de dieu pour moi. Meh, pas vraiment (haha). J’ai eu un chien à l’envers. “

Selon XXLMag, Eminem a parlé de “squashing beef” dans les paroles de la chanson. Il n’a pas spécifiquement mentionné quel bœuf s’était produit entre lui et Dogg. Cependant, le rappeur a fait des commentaires précédents sur Eminem au cours de l’été qui ont fait tourner les têtes. Dogg a déclaré qu’Eminem ne serait pas sur sa liste des 10 meilleurs rappeurs.

“Eminem, le grand espoir blanc”, a déclaré Dogg, par XXLMag. “Les rappeurs blancs n’avaient aucun respect dans le rap. Gardons ça tu-wow. Aucun. Il [Dr. Dre] a probablement mis Eminem dans la position où il pourrait être l’un des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps. Je ne pense pas, mais le jeu donne l’impression qu’il est parmi les 10 meilleurs paroliers et tout ce qui va avec. Mais c’est simplement parce qu’il est avec le Dr Dre et le Dr Dre l’a aidé à trouver le meilleur Eminem qu’il ait pu trouver. “

Dogg n’est pas la seule figure importante qu’Eminem a mentionnée dans “Zeus”. Il a donné un avertissement à son collègue interprète Drake, en rappant: «Et, Drake, ils vont aussi se retourner contre toi un jour. Et plus tu gagneras, plus tôt ils le feront. Eminem a également présenté ses excuses à Rihanna pour les paroles précédentes sur son agression domestique par Chris Brown. Les paroles ont été divulguées, ce qui a provoqué un tollé public.

“Mais, moi, tant que je promets d’être honnête / Et de tout cœur, excuses, Rihanna”, a frappé Eminem sur la chanson. “Pour cette chanson qui a fui, je suis désolé, Ri / Ce n’était pas censé vous causer du chagrin. Quoi qu’il en soit, c’était mal de ma part.”

Les paroles auraient été enregistrées en 2009 et mettaient en vedette Eminem rappant sur le fait qu’il se rangeait du côté de Brown et qu’il «battrait ce b-down». Cependant, le couple est devenu ami et a travaillé ensemble plusieurs fois au fil des ans. Ils ont collaboré sur “Love the Way You Lie” en 2010, “Numb” en 2012 et “The Monster” en 2013. Ils seraient également courtois les uns envers les autres. Rihanna a également parlé de leur relation et a déclaré qu’ils «s’aiment et nous le ferons probablement toujours».