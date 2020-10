Eminem, autrement connu sous le nom de Marshall Mathers, a célébré son 48e anniversaire ce week-end. On disait que le rappeur de “Lose Yourself” travaillait sur de la nouvelle musique, mais avant sa célébration, son manager, Paul Rosenberg, a versé de l’eau froide sur ces reportages. Il a écrit sur Twitter après la fuite de la pochette que “rien de tout cela n’est exact”, ce qui signifie que la nouvelle musique d’Eminem sera suspendue.

Ce n’est pas la pire des nouvelles pour les fans de l’artiste basé à Detroit. Ses fans ont été accueillis avec son 11e album studio en janvier dernier, quand Eminem a laissé tomber Music to Be Murdered By. L’album était la deuxième collection surprise consécutive qu’il a publiée, la dernière fois en 2018 lorsque Kamikaze est sorti sans aucune annonce. Cet album a vu apparaître un large éventail de musiciens, dont Royce da 5’9 “, qui a également partagé un message d’anniversaire pour Eminem sur sa page samedi. Son collègue rappeur 50 Cent a également donné à Eminem un cri d’anniversaire avec Snoop Dogg, qui a mis en ligne un message vidéo, “Soyez prudent, soyez intelligent, soyez précis et restez vous-même.”

Avec ses pairs le reconnaissant lors de son grand jour, Eminem a reçu tout l’amour de ses fans. Voici quelques-uns des messages les plus notables à venir après avoir tourné le grand 4-8.

Eminem a fait ses débuts dans le monde avec son premier album Infinite en 1996. Ce n’est que lorsque ses deux albums suivants, The Marshall Mathers LP et The Eminem Show l’ont fait monter en flèche sur la carte et lui ont même valu des nominations aux Grammy Awards pour l’album de l’année.

Joyeux anniversaire tardif @Eminem! L’artiste de rap le plus phénoménal à avoir jamais touché un micro! 🔥 Tu m’as mis dans le hip hop et tu m’as beaucoup motivé à travers ta musique. 💯 Vous êtes une vraie bénédiction pour le monde, merci GOAT! 🐐🐐🐐 – Sandro Dahlström (@znadorado) 19 octobre 2020

Ces albums comprenaient également certains de ses singles les plus emblématiques. “The Real Slim Shady” et “Stan” sont apparus sur l’album The Marshall Mathers avec “Cleanin ‘Out My Closet” sur l’album de suivi.

Joyeux anniversaire eminem mon roi Dieu vous bénisse de toutes les manières soyez en sécurité et béni profitez de votre anniversaire félicitations vous souhaite plus de vous aimer – Erica Smith (@ EricaSm19710785) 19 octobre 2020

En plus de sa musique record, Eminem est également père de trois enfants: Hailie, Alaina et Whitney. Des trois, Hailie est la plus à l’honneur, car la jeune femme de 24 ans et son père ont développé une solide relation père-fille au fil des ans.

Joyeux anniversaire !! beaucoup plus vous avez l’air incroyable et un son encore meilleur xxxxxxx @Eminem – Jah Jah (@JahJah) 19 octobre 2020

Tout en se concentrant toujours sur sa famille, Eminem a développé une suite assez forte de fans. Après 11 albums studio et de nombreux singles à succès, il est assez évident à quel point ses fans sont devenus fidèles.

Joyeux anniversaire! 🎈J’espère que vous passez une journée formidable! @Eminem – Coleen Jones 🤍 (@coleenjoness) 19 octobre 2020

“Lose Yourself” est devenu, sans doute, sa plus grande chanson à sortir au cours de sa carrière. La chanson a fait ses débuts en 2002 dans le film 8 Mile, un film qui dépeint des éléments de sa vie grandissant à Detroit et atteignant la grande scène.

hé, joyeux anniversaire tardif roi @Eminem

désolé était un peu occupé hier mais écoutait toujours pour se perdre seulement. Merci pour cette chanson monsieur 🙏❤️ – jattu. (@jammyrcb) 19 octobre 2020

Parallèlement à sa musique, Eminem a également eu des batailles personnelles tout au long de sa vie. Parmi ceux-ci, il y a ses luttes avec la consommation de drogues et d’alcool au fil des ans, quelque chose qu’il s’est battu pour surmonter et pour inspirer les autres.

joyeux anniversaire chèvre🙏🏼 je sais que tu m’as inspiré et @ogAVSJ – Tanner Nelson (@Wacko_Hunter) 19 octobre 2020

“Stan” d’Eminem était en fait une chanson écrite sur des fans enragés, apportant un nouveau sens aux fans exagérés. Le terme s’est depuis popularisé dans la culture pop, faisant même son chemin dans l’Oxford English Dictionary.

@Eminem bro, tu devrais au moins remercier les Stans pour tous les voeux d’anniversaire.

Nous aimons ton chien!

Montrez-nous de l’amour! – notslimkindashady Terri (@ TerriMcCoy59) 19 octobre 2020

