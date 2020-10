Les annulations d’émissions de télévision sont déjà suffisamment dévastatrices. Mais lorsqu’une série a déjà été renouvelée, est-elle supprimée sans cérémonie? Ce sont des niveaux de chagrin d’amour qui sortent du gallon.

Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus, l’une des (nombreuses) nouvelles normes de l’industrie télévisuelle est une vague de renouvellements inversés: plusieurs séries déjà reprises pour des saisons supplémentaires ont depuis été annulées, compte tenu de la façon dont la pandémie a affecté leurs calendriers de production et budgets, entre autres facteurs.

Au cours des deux derniers mois, sept émissions – dont GLOW de Netflix, qui entrait dans sa dernière saison – ont vu leurs renouvellements annulés de manière inattendue, laissant les fans et les équipes créatives sans fermeture. ABC’s Stumptown, truTV’s I’m Sorry et Showtime’s On Becoming a God in Central Florida font également partie des projets malchanceux… et nous avons le sentiment qu’ils ne seront pas les seuls à recevoir de mauvaises nouvelles avant que la pandémie ne soit derrière nous.

Bien sûr, les renouvellements inversés se sont produits bien avant 2020, et la galerie de photos ci-jointe comprend d’autres séries – comme HBO’s Luck, HBO’s Vinyl et… HBO’s The Brink – qui ont connu des destins similaires dans les années passées.

Quelle annulation inattendue vous dérange le plus? Faites défiler la galerie ci-jointe (ou cliquez ici pour un accès direct) pour voir tous les renouvellements inversés, puis déposez un commentaire avec vos pensées.