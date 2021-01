W

après le pain aux bananes, vous avez renoncé à essayer d’apprendre le mandarin, et vous ne pouvez pas vous souvenir de l’endroit où vous avez mis votre crochet.

Oui, nous sommes peut-être tous passés à l’action et avons choisi un nouveau passe-temps lors du premier verrouillage, mais maintenant les temps sont plus difficiles que jamais, et personne ne peut être blâmé d’avoir laissé sa nouvelle obsession s’estomper.

Mais comme nous restons tous à l’intérieur pendant quelques bonnes semaines, trouver quelque chose d’agréable pour passer le temps n’est jamais une mauvaise idée. La télévision est un bon endroit pour tourner – pas seulement pour regarder des fringales, comme nous l’avons tous été – mais pour redémarrer votre inspiration et trouver cette étincelle qui vous ramène dans la rainure.

Telly est inondé d’une telle chose ces jours-ci, des masterclasses de cuisine et des concours de maquillage aux confrontations de poterie et aux tutoriels de bricolage. Ici, nous avons répertorié certaines de nos montres incontournables, avec une note «difficulté à maîtriser pendant le verrouillage» de un à cinq sur chacune – des nombres faibles signifient que vous pourriez probablement commencer immédiatement après avoir regardé le premier épisode, tandis que des scores plus élevés pourraient être un peu plus impliqué. Bon passe-temps!

La grande poterie jetée

Oui, The Great Pottery Throw Down a presque certainement commencé sa vie comme une arnaque Bake Off (il a même été diffusé pour la première fois sur la BBC avant de faire le saut vers Channel 4) mais au cours de quelques séries, la moins connue, mais toujours très Le salon de l’artisanat regardable a développé un personnage qui lui est propre. Travaillant dans une usine de Stoke-on-Trent, 12 potiers s’affrontent pour être couronnés roi ou reine de la roue, face à une série de défis élaborés qui mettront tout à l’épreuve de leur connaissance des oxydes métalliques (ils changent de couleur dans le four – parfois à effet désastreux) à leurs talents de sculpteur. Un segment vraiment stressant les voit confectionner des articles différents à partir de l’argile molle – uniquement pour les juges (Rich Miller et Keith Brymer-Jones, qui fond souvent en larmes quand il voit un pot particulièrement beau) pour jeter impitoyablement leurs créations à la poubelle s’ils “ re sous-standard. KR

Difficulté à maîtriser pendant le verrouillage: 5/5. Un google superficiel de l’expression «four à la maison» déclenche des rames et des rames d’avertissements légèrement terrifiants sur les équipements de protection et une ventilation adéquate.

Masterchef: les professionnels

Aucun autre concours télévisé basé sur les compétences n’est aussi impitoyablement efficace dans sa formule que Masterchef, et c’est pourquoi il est devenu ma couverture de sécurité. Chaque épisode voit un groupe d’hommes adultes (et ce sont en grande partie des hommes) s’effondrer de manière attachante lorsque les chefs réputés Marcus Wearing et Monica Galetti leur demandent de préparer un plat dont ils n’ont jamais entendu parler en 15 minutes. Au fur et à mesure que cela progresse, seules trois phrases environ sont utilisées: «C’est un bon plat», «Je pense que vos talents de présentation sont excellents» ou «pour moi, l’assaisonnement n’est pas tout à fait correct». Et à la fin de l’épisode, le candidat éliminé sort simplement de la cuisine sans établir de contact visuel. Pourtant, la connaissance de la nourriture exposée dans le spectacle est au niveau suivant. Cela peut vous inciter à essayer de faire passer votre jeu de cuisine aux normes d’une étoile Michelin, mais vous finirez probablement par commander un chalumeau en ligne et carboniser légèrement tout ce que vous faites. JT

Difficulté à maîtriser pendant le niveau de verrouillage: 4/5. Tout le monde ne peut pas faire un bon plat de nourriture, vous savez.

Grands dessins

Si vous avez le temps, l’espace et les fonds nécessaires pour installer un atrium de 30 pieds dans votre maison entièrement en verre, alimentée à l’énergie solaire, cinq chambres et quatre salles de bains, alors Grand Designs est une tranche parfaite d’inspiration de verrouillage. Mais, si comme le reste d’entre nous, vous n’êtes pas dans cette position, alors Kevin McCloud et ses sujets ambitieux et déroutants pourraient au moins vous donner l’énergie dont vous avez besoin pour repeindre ce mur, ou accrocher ces cadres, ou réparer ce cadre de porte qui grince. Ce n’est que la première étape de votre parcours DYI. Parce que vous savez ce qu’ils disent: Rome / votre maison dans les arbres en fibre de carbone n’a pas été construite en un jour. JE

Difficulté à maîtriser pendant le verrouillage: 2/5. Laissant les envies McCloudian de fantaisie pour le moment, ces tâches DYI fastidieuses ne sont rien qu’une livraison de B&Q ne puisse résoudre.

La grande abeille à coudre britannique

The Sewing Bee a un effet curieux sur moi: je n’ai besoin de le regarder que pendant trois minutes et je commence à chercher sur Google des choses comme «comment faites-vous votre propre banderole». Je n’ai toujours aucune idée, mais on m’a donné une machine à coudre pour Noël et j’ai jusqu’à présent réussi à faire une housse de coussin déformée et un chouchou qui ne fonctionne pas. Ce spectacle est plein de gens qui fabriquent eux-mêmes des vêtements qui ne s’effondrent même pas lorsque vous les enfilez. C’est un rappel qu’avec un travail acharné, de la persévérance et la capacité d’utiliser calmement un engin qui tourne littéralement autour d’une aiguille pointue qui saute, je pourrais peut-être le faire un jour aussi. Ou du moins coudre en ligne droite sans empaler aucun de mes doigts. JT

Difficulté à maîtriser pendant le verrouillage: 3/5. La canette sera votre amie un jour, mais ne jetez pas tous vos vêtements pour l’instant.

Artiste portraitiste de l’année

Même si vos capacités artistiques ne vont pas au-delà de dessiner des gens de bâton, ce spectacle Sky Arts de longue date est étrangement addictif. Le principe est simple: un ensemble d’artistes en herbe est chargé de créer un portrait d’un sujet assis dans la vie réelle, et le gagnant final reçoit une commande pour la National Portrait Gallery. Un éventail brillamment éclectique de personnes ont assisté à l’émission, notamment la star de Normal People, Paul Mescal, la gagnante de Booker Bernardine Evaristo et l’ancienne dame d’honneur de la princesse Margaret, Lady Anne Glenconner. De toute évidence, le meilleur est lorsque les modèles se retrouvent face à face avec les toiles et doivent faire semblant d’être absolument ravis de tous, même s’ils ont des yeux loufoques. JT

Difficulté à maîtriser pendant le verrouillage: 2/5. Tant que vous avez un colocataire volontaire qui ne craint pas d’être regardé pendant quelques heures.

Glow Up

Si le travail à domicile a transformé votre trousse de maquillage en un artefact triste et poussiéreux du passé et vous a laissé vous demander pourquoi vous avez déjà utilisé tous ces petits pinceaux (coupable), la créativité éblouissante exposée dans chaque épisode de Glow Up sera sûrement vous incitent à choisir une palette et à essayer quelque chose d’un peu plus glamour que le contrôle des dommages habituel avant le zoom. Chaque série de ce concours de la BBC suit un groupe de MUA talentueux alors qu’ils tentent de convaincre les pros du maquillage Val Garland et Dominic Skinner avec leurs compétences, dans l’espoir de remporter un contrat d’assistant à la fin. Cependant, il ne s’agit pas uniquement d’appliquer de faux cils et d’exécuter un contour précis – les candidats épatent régulièrement avec des looks incroyablement créatifs, dont beaucoup intègrent tout, des prothèses en silicone aux embellissements minutieusement conçus. KR

Difficulté à maîtriser pendant le verrouillage: 2/5. De nombreux candidats disent avoir perfectionné leurs compétences en passant des heures devant YouTube, ce qui en fait une entreprise plutôt conviviale.

Regardez sur iPlayer et Netflix

L’atelier de réparation

Avez-vous déjà pensé que la restauration d’une vieille boîte en bois pouvait vous apporter des larmes? Nous non plus, mais le Repair Shop est ensuite venu prouver le contraire. Voir ces héritages de famille usés retrouver leur gloire d’antan – et avec eux, tous les souvenirs qu’ils contiennent reviennent à leurs propriétaires – vous apportera presque certainement une boule à la gorge, mais cela pourrait également vous inciter à prendre une boîte. de vernis et améliorez tout ce qui a été laissé pour accumuler de la poussière dans la maison. JE

Difficulté à maîtriser pendant le verrouillage: 3/5. Quelque chose qui a juste besoin d’un coup de peinture? Fonce. Une horloge grand-père de sept pieds qui a cessé de fonctionner en 1926? Peut-être laisser cela aux experts.

Les meilleurs restes de tous les temps!

Si vous avez commencé votre verrouillage avec l’espoir de devenir un maestro de niveau étoile Michelin dans la cuisine, mais que vous venez de commander votre deuxième (troisième? Quatrième?) Lot de hamburgers et de frites à Deliveroo cette semaine, ne vous en faites pas. Cette nouvelle émission Netflix éminemment regardable pourrait être le doux coup de pied dans le dos dont vous avez besoin pour redécouvrir votre inspiration gastronomique. Trois chefs à domicile reçoivent des restes à emporter, puis s’affrontent, transformant complètement la nourriture en un plat méconnaissable. C’est quelque chose de proche de la sorcellerie, mais cela pourrait au moins signifier que vous réfléchirez à deux fois avant de jeter tout ce que vous n’avez pas mangé. JE

Difficulté à maîtriser pendant le verrouillage: 3/5. Bien qu’une partie de cette sorcellerie puisse être au-delà de nous, nous sommes tranquillement confiants quant à nos chances de refaire les restes de chips en gnocchi.

Chien parfait

Le nouveau spectacle de BBC One, présenté par Sheridan Smith et mettant en vedette un groupe de toiletteurs canins compétitifs, peut être une célébration que nous sommes une nation d’amoureux des chiens. Ou cela peut simplement être un signe que nous allons regarder n’importe quoi. Quoi qu’il en soit, les chiens sont là et prêts à être soumis à toutes sortes de coupes de cheveux. Comme il n’y avait pas de Crufts l’année dernière, cela comble au moins un vide lié aux chiots dans le programme télévisé.

Difficulté à maîtriser pendant le verrouillage: 3/5. Un chien est pour la vie, pas seulement pour le verrouillage, alors ne prenez pas un chiot juste pour pouvoir lui donner une coupe de cheveux sophistiquée.