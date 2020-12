La saison des vacances 2020 est officiellement en cours, et quelle meilleure façon de créer des liens avec la famille ou de rester au chaud qu’en regardant un bon spécial de Noël Netflix. Le service de diffusion en continu a plus que sa juste part d’offres sur le thème des vacances, des films de Noël au fromage à certains favoris des fans qui doivent voir la télévision pendant la saison des vacances.

Les émissions Netflix se distinguent également en proposant des épisodes ou des saisons spéciaux spécifiquement dédiés à l’esprit de Noël. Des comédies bien-aimées aux drames épiques, jetez un œil à toutes les offres spéciales de Noël de Netflix pour regarder cette saison des fêtes.

Le ranch

Retour en arrière sur la saison 1 de la série comique bien-aimée – et lorsque Danny Masterson jouait toujours le rôle de Rooster Bennett – sur “Merry Christmas (Wherever You Are). L’épisode montre que Colt (Ashton Kutcher) prend une grande décision quant à son avenir concernant Abby (Elisha Cuthbert) ).

L’épisode spécial fait également un grand pas en ce qui concerne l’avenir du ranch familial, alors que Beau (Sam Elliott) et Maggie (Debra Winger) trouvent une fermeture. En plus de tout cela, la famille célèbre Noël au bar, en prévision d’un rebondissement choquant de fin de saison. Acclamations et rires de Noël, que demander de plus?

Miroir noir: Noël blanc

L’un des épisodes les plus notés de Black Mirror est également le plus inquiétant de la série à ce jour. Situé dans un avant-poste enneigé mystérieux et isolé, le spécial de Noël voit Matt (Jon Hamm) et Joe (Rafe Spall) partager un repas de vacances intéressant ensemble, échangeant des histoires effrayantes de leurs vies antérieures dans le monde extérieur. L’épisode a un ton sombre, comme avec d’autres éléments des épisodes de la série aux côtés d’aspects d’horreur.

Aventures effrayantes de Sabrina

«Grand solstice, mesdames», dit Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) dans la bande-annonce de l’épopée spéciale de Noël de CAOS, donnant aux fans le goût de ce qui vient après la saison 1 en attendant la première de la deuxième saison en avril.

Pendant “A Midwinter’s Tale”, Sabrina décide d’effectuer une Séance malgré les avertissements de ses tantes, et tout l’enfer se déchaîne. Avec Evil Santas en liberté et l’esprit de Noël dans les airs, cette spéciale offre toutes sortes de divertissements sorciers.

Neo Yokio: Noël rose

Ezra Koenig de Vampire Weekend a créé cette série humoristique de style anime, racontant l’histoire du «magistocrate» Khaz Kaan (Jaden Smith). L’édition spéciale de Noël continue l’histoire après la saison 1, remplie d’une histoire dans une histoire remplie de rebondissements, de virages et de plaisir.

Maison plus complète

Fuller House a eu pas mal d’épisodes de vacances à apprécier, mais le plus récent a donné aux fans à la fois la joie de Noël et une histoire de famille touchante. Pendant “Oh My Santa”, DJ se rend compte que Max est dans un mauvais film pendant les vacances de cette année, et quand elle approfondit le sujet, elle se rend compte que son fils pleure la mort de son père.

L’épisode offre un aperçu du mariage de DJ et offre même un regard sur son mari. L’épisode fonctionne comme le moyen idéal pour commencer la saison 4.

Cloué: édition des fêtes

Nicole Byer et Jacques Torres sont de retour avec huit nouveaux épisodes sur le thème des vacances de la série hilarante de concours de fabrication de gâteaux. Avec de nouveaux défis et des résultats hilarants, Nailed It est l’expérience visuelle parfaite à faire en famille. Et si vous atteignez le dernier épisode, la série se transforme en une série de concours de bricolage … peut-être un présage pour une future série dérivée de Nailed It?

Orange est le nouveau noir

La joie de Noël est venue avec une forte dose d’obscurité lors de la finale d’Orange Is the New Black Saison 1. Sur «Can’t Fix Crazy», la prison de Litchfield organise son spectacle de Noël annuel, qui apporte beaucoup de drame. De diverses reprises de chansons de vacances préférées des fans des détenus au beatboxing emblématique de Black Cindy “Jingle Bells”, l’épisode vous plongera dans l’esprit des vacances. Au moins jusqu’à ce que quelqu’un commette presque un meurtre dans un cliffhanger final sanglant.

Sense8

La série dramatique de science-fiction dramatique et éphémère de Lana Wachowski a honoré les fans avec un spécial de Noël de deux heures en 2016, faisant le retour officiel de la série entre ses deux saisons. Le voyage trouve les huit sens développant des connexions plus profondes, ainsi que la découverte de secrets plus sombres mettant chacun d’eux en danger.

Cavalier de Bojack

BoJack Horseman est connu pour son humour sec mais “Sabrina’s Christmas Wish” se distingue parmi ses nombreuses offres. L’épisode de Noël montre que BoJack n’est pas d’humeur à célébrer les vacances, mais son ami Todd tente de lui remonter le moral avec une canne en bonbon géante et un vieil épisode de Noël du spectacle dans le spectacle, Horsin ‘Around.

Aggretsuko

Surtout pour les plus petits, Aggretsuko range les fans avant la première de la saison 2 avec “We Wish You a Metal Christmas”. La description officielle de l’épisode se lit comme suit: «Alors que Retsudo prépare désespérément des plans pour la veille de Noël, sa nouvelle obsession de rechercher la validation à travers les réseaux sociaux devient incontrôlable.

Joyeux Noël en streaming à tous!

