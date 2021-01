E

mma Barnett a répondu après qu’une actrice se soit retirée d’une interview de Woman’s Hour après avoir prétendu qu’elle avait entendu l’animateur parler négativement d’elle hors antenne.

Barnett a répondu aux affirmations faites par Kelechi Okafor plus tôt dans la journée, suggérant que l’animateur de radio avait «parlé de moi aux producteurs» avant la mise en ligne de l’émission.

L’acteur basé au sud de Londres avait été chargé de discuter du mouvement Me Too pour marquer le premier anniversaire du début du procès pour viol du producteur de films en disgrâce Harvey Weinstein à New York.

Barnett a écrit sur Twitter: «Juste avant de passer à l’antenne ce matin pour présenter une émission spéciale sur Me Too – liée à l’anniversaire de l’affaire Harvey Weinstein – j’ai appris que l’un de nos invités, Kelechi Okafor, avait fait des allégations remarques antisémites.

«On m’a également envoyé un rapport de presse de la transcription de ce qu’elle avait dit sur son podcast soutenant les commentaires de Reggie Yates sur les dirigeants masculins juifs et les bénéfices.

«Comme Weinstein est également juive et a été référencée dans le cadre de ce même podcast, je discutais avec mes producteurs du rôle de cet invité à la lumière de ses commentaires prétendument antisémites. Kelechi a entendu cette conversation sur notre lien Zoom ouvert – avec deux minutes d’antenne.

«J’ai ensuite directement parlé à Kelechi des allégations, en répondant à mes questions, et j’ai dit qu’elle pouvait faire passer sa réponse dans le programme. Elle a nié les allégations et a raccroché, choisissant de ne plus faire partie du programme.

«Je maintiens mes questions à mon équipe et à Kelechi. Je l’aurais volontiers accueillie au programme avec une question à ce sujet. “

Lors d’une apparition dans un podcast en 2017, Yates avait félicité les futurs musiciens d’être dirigés par «leurs frères» plutôt que par «un gros juif du nord-ouest de Londres». Il a ensuite démissionné en tant qu’hôte de Top of the Pops.

L’actrice, qui dirige le studio Kelechnekoff Fitness à Peckham enseignant des cours de pole dance et de twerking pour les femmes noires, a écrit sur Twitter qu’elle s’était retirée de l’émission à la dernière minute “parce que ce que je viens de voir est absolument dégradant et ignoble.”

Publiant une vidéo sur Instagram, Mme Okafor a poursuivi: «Je ne participerai pas à l’heure de la femme maintenant. L’animatrice n’a pas réalisé que son micro était allumé alors qu’elle parlait de moi aux producteurs.

La star née au Nigéria a ajouté: «L’animatrice n’a pas réalisé que son micro était allumé car elle parlait de moi avant le début de l’interview, c’est tout ce que je vais dire.

«Vous pouvez avoir une réelle inquiétude à propos de quelque chose qui vous a été dit à mon sujet et y répondre d’une manière aimable. Ce n’est pas ce qui s’est passé.

“Moi-même et les autres personnes qui parleraient pendant le segment pouvions entendre parler de moi comme une annonce ****** d.”

La mère d’un enfant ce matin a parlé aux actrices hollywoodiennes Caitlin Dulany et Rosanna Arquette, qui ont toutes deux parlé du comportement présumé de Weinstein, du mouvement MeToo.

L’auteur Lionel Shriver, l’avocat Gudrun Young et la directrice de End Violence Against Women Sarah Green étaient également présents pour discuter de «l’impact et des conséquences involontaires de #MeToo sur le système de justice pénale».

(

Animatrice Emma Barnett

/ John Rankin)

Parlant d’être réservé pour l’émission, Okafor a écrit: «Le besoin pour moi dans l’émission d’aujourd’hui était d’offrir un équilibre à ces femmes capricieuses pensant que le mouvement MeToo n’est plus nécessaire.

«Le fait est que si vous pensez que ce n’est plus nécessaire pour vos sensibilités de classe moyenne blanche, les voix marginalisées en ont encore besoin.

«Nous n’avons pas entendu de tout le monde parler des violations auxquelles ils ont été confrontés. Les initiateurs du mouvement MeToo étaient des femmes noires. Des femmes noires asservies qui ont été violées par des propriétaires d’esclaves à Tarana Burke, mais leurs voix ne sont pas encore honorées.

Mme Green a affirmé avoir également entendu «le traitement épouvantable» d’Okafor.

Un communiqué publié sur le compte Twitter de l’organisme de bienfaisance a déclaré: «J’ai également été réservé pour @BBCWomansHour cet AM et j’ai entendu le traitement épouvantable que @kelechnekoff a été soumis à des minutes de diffusion b4; c’était vraiment injuste et a ensuite conduit à une discussion #MeToo sans voix de femme noire. Woman’s Hour doit lui présenter ses excuses et doit vraiment faire mieux.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: “ Au cours d’une conversation hors antenne avant le programme, Emma Barnett et l’équipe de production ont parlé du rôle d’un invité dans la discussion et de la manière de refléter certains des commentaires antérieurs présumés de l’invité et la question de l’antisémitisme comme dans le cadre de la discussion Woman’s Hour sur le rôle des voix minoritaires dans le mouvement MeToo.

“Cela a également été soulevé directement avec l’invité avant de passer à l’antenne.”

Okafor a été sollicité pour commentaires.

en relation

Le chef de l’État – qui est considéré comme un fan du programme – a adressé ses bons vœux à tous ceux qui sont impliqués dans l’émission populaire et de longue date dans un message.

Cela a marqué le premier jour de Barnett dans l’émission.

Elle a déclaré aux auditeurs: «Puis-je dire, en tant que nouvelle présentatrice de Woman’s Hour, c’est un plaisir absolu d’être avec vous, merci de m’accueillir.

«Et j’ai très hâte de vous connaître et de faire cela ensemble, car je ne peux pas le faire sans vous.»

De 2014 à 2020, Barnett a présenté le programme de semaine en milieu de matinée pour BBC Radio 5 Live, travaillant à la station après trois ans de travail pour LBC.