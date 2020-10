Emma Roberts a pris des mesures drastiques lorsque sa mère a accidentellement divulgué sa grossesse avant qu’elle et son petit ami Garrett Hedlund aient confirmé la grande nouvelle eux-mêmes! L’actrice de Scream Queens a révélé le drame qui s’est déroulé sur Instagram en tant qu’invitée sur Jimmy Kimmel Live lundi, disant à l’animateur de fin de soirée que lorsque sa mère a ouvert un compte Instagram pour la première fois, elle ne savait pas tout à fait comment l’utiliser, s’engageant avec les fans. dans la section des commentaires et en les remerciant pour le bébé, bien que sa fille n’ait pas encore confirmé qu’elle attendait avec le public.

«C’était un désastre», se souvient Roberts. «Et j’ai tout découvert dans un avion, donc je ne pouvais pas la rejoindre. Comme si je ne pouvais pas l’appeler ou l’attaquer. Je pourrais juste lui envoyer un message et lui demander de s’arrêter s’il vous plaît. Quand elle a confronté sa mère à propos de renverser les haricots, sa mère a révélé qu’elle pensait que les reportages de tabloïd spéculant sur le baby bump de Roberts étaient une confirmation réelle de sa fille. Après cela, Roberts a admis qu’ils “se sont en quelque sorte disputés”, ce qui s’est intensifié sur les réseaux sociaux. “Je l’ai bloquée à un moment donné”, a déclaré l’actrice. «Hum, c’était ma seule arme.

“Elle m’a envoyé un texto à 2 heures du matin,” Reine, tu m’as bloquée? Point d’interrogation. Visage triste “”, a poursuivi Roberts. “J’étais comme, ‘Oui, je t’ai bloqué.’ Puis je l’ai débloquée. C’était une guerre sur Instagram avec ma mère que je n’ai jamais vue venir. Une bonne histoire à raconter au bébé. “

Roberts a poursuivi la saga Instagram de sa mère dans un nouvel épisode de The Jess Cagle Show de SiriusXM, révélant que sa mère était «horrifiée» après que l’histoire initiale ait fait les gros titres, mais qu’elle s’était depuis adaptée à sa soudaine renommée Instagram. “Elle dit:” Tous mes amis n’arrêteront pas de m’envoyer des SMS “”, a déclaré Roberts. «Elle est comme, ‘Un de mes ex-petits amis m’a contacté.’ Je me dis: “Maman, tu es de nouveau célèbre. Comment ça se passe? Tu étais célèbre quand tu as annoncé la nouvelle. Maintenant, tu es de nouveau célèbre.” “

La mère de Roberts gagne même plus d’adeptes de tout le drame, même si la star de Holidate secoue la tête: “Je suis comme, ‘Vous êtes censé être privé.’ Et elle était comme, “Oups!” “Roberts revient même sur l’utilisation des médias sociaux par sa mère. «C’est un animal sur Instagram», a-t-elle plaisanté. “Et aussi, elle est vraiment bonne sur Instagram, je dirai. Comme, j’ai accidentellement presque aimé l’un de ses messages parce que je pensais que c’était quelqu’un d’autre. Et puis j’ai dû le dissocier parce que j’ai vu que c’était elle, et je” Je suis en grève et j’aime ses affaires en ce moment. “