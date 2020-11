Des mois après être devenue mère, Emma Roberts respire le style et montre qu’il n’y a pas un seul type de vêtements pour les femmes enceintes.

Célèbre pour le nom de famille qui trahit sa relation avec Julia Roberts, Emma a créé son propre chemin et brille de sa propre lumière, surtout maintenant qu’elle est dans la dernière étape de sa grossesse.

Son enfance s’est déroulée sur des plateaux de cinéma que sa tante Julia accompagnait et bien que sa mère ne soit pas entièrement d’accord avec cette profession, Emma a fait ses débuts au cinéma à l’âge de neuf ans.

Bien qu’elle ait toujours été caractérisée par une apparence radieuse et parfaite, l’éclat de bébé qu’elle a eu au cours de ces mois la rend non seulement heureuse, mais aussi en très bonne santé depuis qu’elle a annoncé sa grossesse via son compte Instagram.

Rencontrez les célébrités qui ont osé être rousses

Avec un texte court mais touchant, Emma fit savoir que le bébé qu’elle attend avec l’acteur Garrett Hedlund sera un garçon.

Après cette découverte, l’actrice a été vue de plus en plus souvent dans les rues de Los Angeles sans craindre de montrer son baby bump.

Avec des sandales ou des chaussures de tennis, des jeans ou des robes, avec des pulls molletonnés ou des imprimés tie dye, elle n’a jamais cessé d’être spectaculaire avec des masques assortis.

Elle est tellement heureuse qu’en décembre, elle apparaît sur la couverture du magazine Cosmopolitan, étant ainsi la première femme enceinte à apparaître dans cette publication.

Près de la date de son accouchement, Emma a raconté qu’il y a quelques années, elle était atteinte d’endométriose, une maladie qui réduisait sa fertilité.

Cliquez ici pour voir Emma Stone portant un costume homme tendance

Après avoir surmonté ces obstacles, elle a avoué avoir faim et fatigue, plus reconnaissante pour sa santé et celle de son bébé.