Emma Roberts punit sa mère pour avoir révélé des nouvelles de grossesse | Instagram

S’il y avait quelque chose qui a énormément mis l’actrice Emma Roberts en colère, c’est que sa mère a commis l’indiscrétion de révéler la nouvelle de sa grossesse, alors elle a pris des mesures extrêmes et a décidé de la bloquer.

L’actrice de 29 ans aurait regretté le cadeau qu’elle a fait à sa mère ces derniers jours après lui avoir offert son premier smartphone, elle a commis l’indiscrétion de révéler le grossesse de l’actrice.

C’est fin septembre que Kelly Cunningham, mère de Emma Roberts Il a confirmé que sa fille aurait reçu l’appel de la “cigogne” ce qui a énervé la histrionique pour l’avoir fait sans son consentement, alors elle a décidé de la bloquer de son Instagram, cela s’est produit après lui avoir donné son premier iPhone, détaille l’actrice.

J’étais comme: “ Maintenant, nous pouvons FaceTime et iMessage. Et comme, c’est doux. “Et c’était une fête d’amour”, a déclaré Emma lors de son apparition virtuelle sur The Tonight Show. «Et c’était la pire chose que j’ai faite de ma vie.

L’actrice a expliqué que les fans avaient inondé l’Instagram de sa mère de questions sur sa grossesse et que c’était là que Kelly, la mère d’Emma Roberts, confirmerait la nouvelle.

C’était un désastre, a déclaré Emma. Et j’ai tout découvert dans un avion. Donc, je ne pouvais pas l’atteindre. Comme s’il ne pouvait pas l’appeler ni l’attaquer. Je pourrais simplement lui envoyer un iMessage, lui envoyer un texto et lui demander d’arrêter. “

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Quand j’ai dit: «Maman, tu m’as révélé ma grossesse», elle a dit: «Emma, ​​tu l’as annoncé», a déclaré Emma. «J’ai dit: ‘Non, je ne l’ai pas fait. C’était un tabloïd. Elle a dit: «Oh, ce n’était pas clair», dit la célèbre femme en riant.

Cependant, pour cela, la nouvelle de la grossesse de la protagoniste de “American Horror History”, Emma Roberts, s’était déjà répandue après que le magazine Us Weekly a publié la nouvelle que l’actrice et son petit ami Garrett Hedlund attendaient. son premier fils.

L’actrice de films tels que “Hotel for Dogs”, “Who $% & are the Millers”, “Scream 4” entre autres a commencé sa cour avec l’acteur de 35 ans, Garrett Hedlund début 2019.

Les rumeurs sur leur relation ont commencé après avoir été surpris par un paparazzi alors qu’ils se promenaient main dans la main dans le quartier de Silver Lake à Los Angeles, ce qui confirmerait leur relation.

Bien que les deux n’aient pas fait beaucoup d’efforts pour se cacher des médias, ils n’ont pas rendu leur relation très médiatique, ils ne posent pas sur les tapis ni ne parlent des deux sur leurs réseaux sociaux.

Et la preuve en est qu’aucune n’est venue confirmer ou faire des déclarations concernant la récente grossesse de la nièce de la grande actrice. Julia Robert.

Emma Roberts est née à Rhinebeck, New York et est la fille de l’acteur Eric Roberts, son talent est quelque chose qu’elle prend de sa naissance à être la nièce des actrices Julia Roberts et Lisa Roberts Gillan.

Il a deux demi-frères Morgan et Keaton Simons, sa demi-sœur Grace Nickels du côté de sa mère avec qui il se sentait très proche, révélée lors d’une interview puisqu’il ne voyait pas son père très souvent.

Ainsi est né son souci du cinéma

Dès son plus jeune âge, Roberts a passé beaucoup de temps sur les plateaux des films auxquels sa tante, Julia Roberts a participé, ce qui, dès l’âge de cinq ans, l’a incitée à suivre les traces de sa tante, la célèbre actrice et protagoniste de “Pretty Woman” ( “Pretty Woman”) ainsi que celle de son père.

Vous pouvez également lire Emma Roberts attend son premier bébé avec Garrett Hedlund

Il convient de mentionner qu’au début, sa mère s’est opposée à ce que sa fille se développe dans cet environnement car elle voulait que sa fille ait une enfance normale, mais Roberts a fait ses débuts d’actrice dans le drame “Blow by Ted Demme” son premier film à neuf ans.