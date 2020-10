Emma Roberts révèle la raison pour laquelle elle a bloqué sa mère | Instagram

La célèbre actrice Emma Roberts dont il a été libéré il y a quelques semaines qu’elle aurait reçu l’appel pour être mère était bouleversée après que sa mère ait confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, alors aujourd’hui elle clarifie les raisons qui l’ont amenée à la bloquer de son compte Instagram

La fille d’Eric Roberts, également acteur de cinéma, a souligné que grâce à son compte Instagram, sa mère avait dit quelque chose qu’elle n’aurait pas dû avoir, ceci après que les utilisateurs aient lancé des questions à travers des messages auxquels Kelly Cunningham a répondu naïvement.

Il est à noter que Kelly ne pouvait s’excuser auprès de sa fille qu’en précisant qu’elle croyait que c’était une nouvelle qu’elle avait déjà confirmée.

La réalité est qu’Emma Roberts ne voulait mener une grossesse tranquille qu’au milieu de la quarantaine, cependant, grâce à sa mère, elle ne pourra pas la porter comme elle s’y attendait, à un moment donné, Kelly Cunningham a décidé de créer un compte Instagram et à travers cela, elle a confirmé le des nouvelles de l’attente de sa fille d’ailleurs.

J’ai essayé de garder ma grossesse très cachée, mais malheureusement ma mère a Instagram, qu’Instagram et les mères sont une mauvaise combinaison. Et il a définitivement «renversé les haricots» », a déclaré Roberts.

C’est à travers une interview avec Jimmy Kimmel que l’actrice Emma Roberts a raconté qu’au début, elle et son petit ami Garrett Hedlund voulaient garder la nouvelle pour eux-mêmes.

Après l’erreur commise par sa mère, l’actrice et nièce de la célèbre Julia Roberts, Emma, ​​elle a été contrainte de confirmer la nouvelle de manière un peu plus formelle sur son compte Instagram à travers un message:

Il est allé sur Instagram et a commencé à interagir avec mes followers et l’a remercié pour tous ses bons voeux, c’était un désastre. Et j’ai tout appris dans un avion. Donc je n’ai pas pu la rejoindre. Il ne pouvait pas l’appeler ni l’attaquer. Je pourrais simplement lui envoyer un iMessage et lui envoyer un texto et lui demander d’arrêter s’il vous plaît », a-t-il expliqué.