Mercredi, la talentueuse actrice Emma Watson, connue pour son rôle d’Hermione dans la saga Harry Potter, a été aperçue en train de sortir avec son petit ami, Leo Robinton, dans un café de Primrose Hill, à Londres.

Ils portaient tous les deux de longs manteaux et Emma même un chapeau de laine. Et ce n’est pas pour moins, car la température en ces jours de novembre à Londres oscille entre 9 et 11 degrés Celsius.

Emma Watson ne s’expose généralement pas trop à la vue du public, de sorte que son apparition a provoqué des réactions étonnées parmi les paparazzi.

C’est en 2019 qu’Emma Watson et Leo Robinton ont été vus ensemble pour la première fois.

Le Daily Mail a publié une note et des photos de leur premier baiser, et comme cité dans La Vanguardia, «Emma et Leo ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour garder leur relation privée.

Depuis la sortie des photos des deux baisers, Leo a supprimé tous les réseaux sociaux pour tenter de protéger leur relation.

Selon le site IMDB, Emma Watson n’a rien filmé ce 2020, à part une série télévisée intitulée «Jeremy Vine» et dans laquelle elle joue elle-même. La série a 3 saisons et n’a été créée qu’en 2018. Voyons ce que Emma Watson nous surprend en 2021.

