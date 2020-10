Ne viens pas pour Emmy Rossum. L’ancienne Shameless a applaudi un troll de Twitter qui a écrit qu’elle était «payée pour se mettre nue à la télévision». L’incident a commencé lorsque Rossum a dit à ses partisans qu’elle “ne pouvait pas attendre” pour obtenir son t-shirt “Je parle”, faisant référence à la citation de Kamala Harris du débat vice-présidentiel de mercredi soir.

Après avoir lu le tweet de Rossum, un utilisateur de médias sociaux a répondu: “Ouais, vos chemises qui disent que je suis payé pour être nu à la télé sont épuisées.” Il n’a pas fallu longtemps à Rossum pour se défendre elle-même et ses rôles d’actrice, écrivant: «Je suis payé pour raconter des histoires et la vie implique parfois cette chose géniale appelée sexe. Peut-être que vous n’en avez jamais eu, alors vous ne savez pas. “

Je suis payé pour raconter des histoires et la vie implique parfois cette chose géniale appelée sexe. Peut-être que vous n’en avez jamais eu donc vous ne savez pas. – Emmy Rossum (@emmyrossum) 8 octobre 2020

Bien que la femme de 34 ans travaille dans l’industrie du divertissement depuis son plus jeune âge, Rossum est devenue célèbre après avoir joué le rôle de Fiona Gallagher dans Shameless, un rôle déterminant dans sa carrière. Elle a parlé à E! Actualités en 2014 sur le fait d’apparaître nu dans la série. «Être nu dans son personnage est très facile car c’est juste jouer à faire semblant», a-t-elle expliqué. “Tu es quelqu’un d’autre, tu ne te sens pas comme toi. … Tu peux jouer à faire semblant,” continua-t-elle. “Dans la vraie vie, je suis beaucoup plus prude.”

Bien que le personnage de Rossum ait été un incontournable de la série Showtime pendant neuf saisons, en 2018, elle a annoncé sa décision de quitter la série. “L’opportunité de jouer Fiona a été un cadeau”, a-t-elle déclaré dans son message d’adieu. «Il y a peu de personnages – féminins ou non – aussi stratifiés et dynamiques. C’est une mère lion, féroce, imparfaite et sexuellement libérée. Elle est blessée, vulnérable, mais n’abandonnera jamais.

Avec une dernière saison de plus de Shameless en route – bien qu’ils soient retardés en raison du COVID-19 – les fans se demandent s’ils obtiendront une fermeture en ce qui concerne Fiona, qui a quitté Chicago dans la saison 9. Bien que Rossum soit parti la série à jouer le rôle principal dans la série Peacock Angelyne, son calendrier de tournage suggère qu’elle pourrait peut-être revenir à Shameless pour au moins un camée. Lorsqu’on a demandé au créateur de la série Shameless John Wells si Rossum reviendrait pour la dernière saison, Wells a répondu: “Je vais certainement lui demander. Elle est très occupée et elle fait beaucoup d’autres choses. Nous nous aimons tous et nous avons été à travers des choses merveilleuses ensemble, alors je lui demanderai et j’espère qu’elle sera disponible au moment où nous le ferons. “