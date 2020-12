Les empanadas cajeta ou dulce de leche sont un dĂ©lice Ă savourer Ă toute saison de l’annĂ©e. Cette recette est typique des pĂątisseries mexicaines, lisez la suite et dĂ©couvrez les Ă©tapes.

Pour préparer les empanadas cajeta, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

3 tasses de farine ordinaire

ÂŒ – Âœ tasse de sucre ajustez selon vos prĂ©fĂ©rences

Une pincée de sel

8 onces de beurre froid

2 oeufs

1 tasse de dulce de leche, cajeta ou délicatesse

1 œ tasse de cajeta

2 Ă 4 cuillĂšres Ă soupe d’eau froide ou de lait

Le Groupe Grosby

préparation

PrĂ©chauffer le four Ă 200 ° C (390 ° F) Ajouter les ingrĂ©dients secs, la farine, le sucre, le sel dans un bol et bien mĂ©langer. Ajoutez ensuite le beurre Ă tempĂ©rature ambiante et commencez Ă pĂ©trir Ă la main jusqu’Ă ce qu’il soit sableux. Ajoutez ensuite les Ɠufs et le lait ou l’eau, selon votre prĂ©fĂ©rence, et continuez Ă mĂ©langer jusqu’Ă former une pĂąte homogĂšne sans grumeaux. Formez une boule et enveloppez-la dans une pellicule plastique. Laissez reposer au rĂ©frigĂ©rateur pendant au moins 30 minutes. AprĂšs le temps, retirez la pĂąte du rĂ©frigĂ©rateur et formez des boules individuelles afin de pouvoir l’Ă©taler plus tard de maniĂšre circulaire ou vous pouvez mĂȘme utiliser une presse Ă tortillas, peu importe si le cercle parfait n’est pas laissĂ©. Placez les disques sur la plaque Ă pĂątisserie et commencez Ă assembler les empanadas en plaçant la garniture cajeta ou dulce de leche au centre de chaque empanada. Il est important de ne pas ajouter trop de quantitĂ© pour pouvoir bien fermer. Sceller les galettes en appuyant avec vos doigts ou une fourchette sur les bords. Cuire au four Ă 380 ° F (190 ° C) de 15 Ă 25 minutes ou jusqu’Ă ce qu’elles soient lĂ©gĂšrement dorĂ©es. Retirer du four et laisser refroidir un peu pour manipuler puis saupoudrer de sucre.

Nous vous conseillons: jambon rĂŽti glacĂ© Ă la marmelade d’orange, gĂąteaux de NoĂ«l fourrĂ©s aux noix.

DĂ©couvrez plus de nos recettes sur YouTube Guacamouly et n’oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de nos recettes.

Article prĂ©cĂ©dentSalade de pommes et d’ananas de NoĂ«l