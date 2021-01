T

Les chiffres du chômage publiés aujourd’hui étaient vraisemblablement mauvais; mais à quel point?

Premièrement, le taux de chômage a atteint 5% pour la première fois depuis août 2016. Les chiffres du chômage ont augmenté de 202 000 en trois mois se terminant en novembre, laissant 1,72 million de chômeurs.

Les jeunes, les plus susceptibles d’occuper des emplois au salaire minimum dans des restaurants et des pubs fermés, sont les plus touchés. C’est un succès pour les jeunes travailleurs de Londres en particulier, une autre raison de trouver la fermeture de la vie nocturne de la capitale déprimante.

Deux problèmes se posent (au moins).

1) L’ancien Premier ministre Gordon Brown a déclaré cette semaine que l’ampleur de la crise de l’emploi est sous-estimée d’environ 300 000 personnes, d’après une étude de l’Alliance pour le plein emploi.

Les chiffres officiels manquent juste à certaines personnes, affirme-t-il. S’il a raison, le vrai taux de chômage est plus proche de deux millions, soit 6%.

2) Le programme de congé, bien que très apprécié qu’il ait été, prend fin en avril.

Cela représente 4,5 millions de travailleurs supplémentaires en danger de rejoindre des files d’attente d’emplois (socialement distancées).

Ce qui fait que City prévoit que le chômage culminera à 7,5% cet été risque clairement de paraître optimiste.

Beaucoup de ceux qui sont en congé, pense-t-on, occupent des emplois «zombies», des emplois qui n’ont pas d’avenir réel et mourront une fois que la réalité mordra.

Les vacances, a noté l’ONS, qui se redressaient depuis mai, ont chuté en novembre et en décembre.

Les statistiques d’emploi de l’ONS sont-elles correctes?

Paul Dales de Capital Economics déclare: «Il existe des preuves convaincantes que ce n’est peut-être pas le cas. Pour mesurer le chômage et l’emploi, l’ONS mène une enquête auprès d’une petite partie de la population appelée enquête sur la population active (EPA). Il utilise ensuite ses estimations de la population pour augmenter les résultats afin de représenter l’ensemble du Royaume-Uni. »

Donc, s’il enquête sur 1 million de personnes, cela multiplierait le nombre de ces personnes employées par 66 (la population britannique est d’environ 66 millions) pour obtenir une estimation totale de l’emploi. Mais il y a des preuves que la population du Royaume-Uni a diminué même si l’ONS suppose que ce n’est pas le cas.

Ajoute Dales: «Cela signifierait que l’ONS surestime l’emploi total. Cela semble correspondre à l’écart qui s’est creusé entre la mesure ONS EPA du nombre d’employés et la mesure HMRC du nombre d’employés.

De plus, ceux qui sont inactifs ne font pas partie de la liste – donc un serveur au chômage qui ne cherche pas de travail, pourquoi le ferait-il?, N’est pas officiellement sans travail. Si vous regardez le nombre de demandeurs – qui comprend ceux qui ont un faible salaire et qui demandent des prestations – le chiffre du chômage est maintenant de 2,6 millions.

Nye Cominetti, économiste senior à la Resolution Foundation, a déclaré:

«Alors que le marché du travail a continué de se détériorer, les congés ont freiné la vague de pertes d’emplois. Environ un travailleur du secteur privé sur six a été mis en congé lors du deuxième verrouillage de l’Angleterre en novembre, et encore plus sont susceptibles de l’être aujourd’hui.

«Les jeunes ont été les plus touchés par cette crise, représentant près de la moitié des suppressions d’emplois pendant la pandémie.

«Le risque de voir un chômage de longue durée préjudiciable étant imminent, en particulier lorsque le programme de congés prend fin, la chancelière devrait utiliser le budget pour aider les gens à reprendre un travail et les soutenir pendant une période inquiétante de chômage élevé.»

Quelle est la gravité historique des chiffres?

Eh bien, le taux de chômage était de près de 12 p. 100 à l’été 1984. L’engagement du gouvernement envers le soutien économique signifie que personne ne prévoit qu’il s’en rapprochera cette fois.

Dans l’UE, le taux de chômage moyen est déjà de 8,3% – de nombreux pays ont plus de difficultés que le Royaume-Uni.

Et certains disent que les données d’aujourd’hui, mauvaises pour les personnes touchées, ne sont pas vraiment terribles.

Le programme de congé et d’autres accords de soutien pourraient voir le marché du travail et l’économie dans son ensemble rebondir fortement cet été.

James Smith d’ING a déclaré que les données d’aujourd’hui offrent «l’espoir que le marché du travail se stabilise vers la fin de 2020 après un automne turbulent».

Alors que la pandémie, comme l’a dit l’Institut des directeurs, «continue de déchirer le marché du travail», il reste un espoir raisonnable que les progrès des vaccins pourraient voir que ce qui ressemble maintenant à une récession inévitable à double creux ne doit pas se transformer en emplois massacre.

Julian Jessop, économiste indépendant de City, dit que trop d’entre nous sont «trop enclins à se concentrer sur les aspects négatifs».

Il a déclaré: «Les dernières données sur le marché du travail sont en fait rassurantes. Je suis maintenant encore plus convaincu que le chômage au Royaume-Uni culminera en dessous de 6% cette année, puis retombera brusquement avec la reprise de l’économie. Il y a une histoire de «bonnes nouvelles» ici pour ceux qui sont prêts à regarder. »