Empowered!, Chiquis Rivera apparaît comme une Barbie dans les réseaux | AP

Avec un style unique et comme une poupée Barbie entière, Chiquis Rivera a diverti ses followers avec une photo sur Instagram pleine de beauté et de glamour.

L’ex de Lorenzo Mendez Elle s’est vêtue d’une robe très courte pour se faire passer pour toute la femme autonome qu’elle est et a partagé le moment sur son compte Instagram officiel.

Chiquis Rivera Elle a choisi pour l’occasion une jolie mini robe asymétrique colorée, des baskets dorées, des lunettes roses surdimensionnées et d’énormes boucles d’oreilles; Décidément, ses cheveux et ses lèvres roses complétaient sa tenue pour ressembler à une diva.

L’épouse immobile de Lorenzo Méndez a grimpé sur une chaise pour pouvoir faire sa meilleure pose, montrer sa jambe et ravir tout le monde avec ses courbes prononcées, la ville en arrière-plan.

Cette photo incroyable, pleine de personnalité, a été partagée avec un message original sur le compte Instagram officiel de Chiquis Rivera.

Frappez-le avec moi et je vais vous laver le cerveau pour croire en vous et devenir le meilleur VOUS que vous puissiez être. #Obtenir la mise à jour.

La publication a été faite il y a 19 heures et a dépassé les 140 mille réactions sur le célèbre réseau social et la boîte de commentaires regorge d’émijis de feu, de cœurs et de bisous pour la belle Chiquis Rivera.

La célèbre fille de Jenni Rivera s’est avérée être une vraie guerrière comme sa mère et face au mauvais temps Chiquis Rivera a donné le meilleur de ses visages à ses adeptes et a continué plus activement que jamais dans son travail.

La belle chanteuse a récemment fait sensation sur les réseaux sociaux après la sortie d’images en train de s’embrasser avec M. Tempo, un homme d’affaires bien connu.

Certains ont assuré que cet homme avait profité de la situation et de la renommée de Chiquis Rivera pour se faire connaître, puisqu’il a même tenu une conférence de presse pour parler de ce qui s’était passé avec l’interprète.

De son côté, Chiquis s’est limité à partager sur les réseaux sociaux qu’il était tombé dans un piège, sans préciser par qui ni à quoi cela servait.

Lorenzo Méndez n’a pas gardé le silence sur la situation et a reproché à M. Tempo de l’avoir interrogé sur sa relation avec sa femme encore et lui d’avoir tout nié.

L’ancien chanteur de La Original n’a cessé de rendre plus qu’évident à quel point il aime Chiquis Rivera et qu’elle est l’amour de sa vie, soulignant qu’il ne parlera pas en mal d’elle puisqu’elle est la femme avec qui il voulait passer le reste de ses jours.

Face à la situation, la célèbre chanteuse a préféré ne pas devenir accro à l’environnement et a eu l’initiative d’entamer son divorce.

Dans les documents, comme ils ont fui, il est indiqué qu’il y aura une ordonnance restrictive des deux parties et déclare qu’il y a eu un accord prénuptial qui indique qu’aucune d’elles ne recevra une pension alimentaire; De plus, ils n’avaient pas d’enfants ensemble.

Il souligne également que la propriété dans laquelle ils vivaient, les meubles et trois véhicules appartiennent à Chiquis Rivera et qu’elle les a acquis alors qu’elle était encore célibataire.

Il est apparu que l’interprète d’Anímate y verás était venue entamer la procédure de divorce juste un jour après la fuite des images d’elle et de l’employeur; En outre, ils ont souligné cette fois plus tard, Lorenzo Mendez Il est venu dans le même but, mais ses documents n’ont pas été reçus parce que sa femme encore s’était déjà manifestée.

D’autre part, les proches du célèbre assurent que l’amour entre eux existe toujours; même aussi fort que le premier jour; mais il y a des détails que le couple n’a pas donnés et que Chiquis Rivera assure qu’il ne partagera pas par respect pour la fille et la mère de Lorenzo.