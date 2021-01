T

Trois hommes ont été emprisonnés après s’être fait passer pour des chauffeurs-livreurs et avoir pénétré de force dans la maison d’une mère terrifiée dans le sud de Londres lors d’un vol bâclé.

Ryan Roche, 27 ans, de Southwark, a été condamné vendredi à quatre ans et trois mois d’emprisonnement à l’Inner London Crown Court, tandis que Jeamelle Baptiste, 28 ans, de West Sussex a été condamnée à trois ans et 11 mois d’emprisonnement.

Cavelle Robinson, 26 ans, de Croydon, a été condamnée par le même tribunal le 8 décembre 2020 à trois ans de prison.

Tous les trois ont plaidé coupables de tentative de vol devant le même tribunal le lundi 28 septembre. De plus, Robinson a plaidé coupable de possession d’une drogue de classe B – le cannabis.

(

De gauche à droite: Cavelle Robinson, Jeamelle Baptiste, Ryan Roche]

/ Police rencontrée)

Le tribunal a appris que vers 18 h 50 le 3 juillet, Robinson avait conduit Roche et Baptiste à proximité d’une adresse résidentielle à Dulwich.

Baptiste s’est fait passer pour un livreur – portant même un t-shirt d’une entreprise de livraison et un masque chirurgical – et a sonné à la porte.

Lorsque la victime – une femme dans la trentaine – a ouvert la porte, il lui a dit qu’il avait un colis pour elle. Elle lui a dit de le laisser sur le pas de la porte, mais il a ensuite demandé son nom et après avoir répondu, il a dit qu’il avait fait une erreur et est parti.

Mais quelques instants après, la victime a entendu la sonnette sonner à plusieurs reprises et elle a finalement ouvert la porte tout en tenant sa fille d’un an.

(Photo de la police / PA)

Baptiste était de nouveau à la porte qui tenait le colis et la victime lui a dit de le laisser sur le pas de la porte lorsque Roche, qui se cachait sur le côté, a sauté et a poussé de force la victime dans la maison.

La victime a supplié les suspects de ne pas l’attaquer ni de blesser son enfant. Roche et Baptiste ont répété à plusieurs reprises «où sont les médicaments». Elle a répondu qu’il n’y avait pas de drogue dans l’adresse, mais qu’il y avait de l’argent dans un récipient sur le comptoir de la cuisine.

Baptiste et Roche ont tourné le dos pour regarder l’argent et la victime a profité de l’occasion pour courir dans son jardin et a crié «appelez la police, je suis attaquée».

Roche est allée dans le jardin, a attrapé son bras et l’a traînée à l’intérieur de la maison.

en relation

Préoccupé par le fait que les crimes des victimes aient alerté de nombreuses personnes, Baptiste a dit à Roche “allons-y” et ils ont couru par la porte d’entrée, ce qui a poussé la victime à se précipiter sur la route et à crier à nouveau qu’elle était attaquée et à appeler la police.

Un certain nombre de voisins ont quitté leurs maisons et ont poursuivi les suspects. L’un des voisins a vu les deux hommes entrer dans une Volkswagen Golf noire, garée à proximité.

Immédiatement après que ce voisin a appelé la police, des agents dans un véhicule marqué ont vu la voiture s’approcher d’un carrefour à grande vitesse.

Ils ont bloqué la voiture à la jonction et Roche et Robinson ont été détenus et arrêtés. Baptiste a couru du siège du passager avant et a commencé à sauter dans le jardin – jetant ses vêtements pendant qu’il courait – mais il a été bientôt détenu et arrêté.

Les agents ont fouillé le véhicule, se sont enregistrés auprès de Robinson et ont trouvé le t-shirt de l’entreprise de livraison dans le pied du passager avant.

Le sergent-détective Chris Shepherd, de l’équipe d’enquête sur les cambriolages et les vols qualifiés de la région du Centre-Sud, a déclaré: «Cette affaire d’identité erronée a été une épreuve absolument terrifiante pour la victime et ses trois jeunes enfants. Heureusement, elle a courageusement profité de l’occasion qui lui était offerte pour courir dehors et alerter ses voisins.

«Je tiens à remercier ses voisins d’avoir été si vigilants et d’avoir appelé la police, fournissant d’excellentes descriptions des suspects et du véhicule de fuite. Cela a permis aux agents d’intervention à proximité d’appréhender et d’arrêter rapidement les coupables de ce crime odieux. Les preuves que nous avons rassemblées n’ont laissé aux suspects d’autre choix que de plaider coupable.