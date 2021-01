«Disons qu’ils sont des chanteurs de chants de Noël. Ainsi commence l’une des déclarations d’amour les plus célèbres au cinéma. Celui qui se termine par “Pour moi tu es parfaite” et un Andrew Lincoln qui démissionne de Keira Knightley. Il n’en faut pas plus pour reconnaître la scène de Love Actually, l’un des films vus année après année à Noël. Si chaque année on profite du mois de décembre pour profiter d’histoires d’amour avec une touche de Noël, ce 2020 nous l’avons fait plus que jamais.

Netflix a annoncé en décembre que l’année du coronavirus avait été l’année la plus romantique pour les abonnés. En Espagne, les personnes qui ont vu des films ou séries romantiques ont augmenté de plus de 150% qu’en 2019. Pendant les mois d’enfermement, des titres comme Valeria, la dernière saison de Cable Girls ou le film À tous les garçons sont également sortis. PS: Je t’aime toujours pour faire ressortir notre côté le plus romantique.

Le même vieil amour dans les films Netflix

Le confinement nous a apporté des moments que nous n’aurions jamais pensé vivre. Enfermée à la maison, incapable de partir, notre vie a basculé. Et aussi nos relations. La pandémie nous a donné des histoires pour ne pas dormir, comme des personnes qui ont dû passer par la quarantaine avec leur ex-partenaire ou une augmentation des séparations et des divorces. Mais aussi des histoires romantiques. Le titre “L’amour au temps du coronavirus”, paraphrasant l’Amour au temps du choléra, de Gabriel García Márquez, a été lu dans la plupart des médias du monde entier pour dire comment le l’amour a frappé à la porte de nombreuses personnes même s’ils ne pouvaient pas quitter leur domicile.

Nous avons tous besoin d’amour cette année. En tous cas. Et, ceux qui n’ont pas pu l’avoir physiquement, l’ont eu virtuellement. Ou grâce aux films Netflix. Pendant et après l’accouchement, les psychologues ont recommandé que nous trouvions ces petites choses qui ils peuvent nous faire sourire. Bien que nous vivions à une époque turbulente, il faut attirer un peu de lumière. Rien de mieux qu’un bon film romantique pour ça.

Chaque année, de nouveaux titres sortent mais, à la fin, beaucoup d’entre nous finissent par voir ceux que nous connaissons déjà. Comment perdre un garçon en 10 jours, ce qui arrive aux hommes, vacances ou Shakespeare amoureux. Des classiques qui n’échouent jamais. Même s’il faut aussi laisser de la place pour les nouveaux. Dans le thème de l’amour de Noël, le film Noël en Californie était le quatrième titre le plus populaire sur Netflix une semaine après la veille de Noël.

L’amour à l’époque du coronavirus: la série

L’anatomie de Grey

La vérité est que, si nous regardons en arrière, nous voyons que l’amour était partout pendant que nous étions enfermés dans nos maisons. Dans la série parue à l’époque sous le titre Quarantine Diaries, de la télévision espagnole, dans des centaines d’articles qui parlaient d’histoires romantiques malgré tout. Et dans les réseaux sociaux. Même Tinder a gagné des utilisateurs malgré le fait que la datation – au moins physique – était impossible.

L’amour a été si étroitement lié au coronavirus qu’il peut même être un genre en soi. Love in the Time of Coronavirus est une série qui explique comment la façon de flirter dans une pandémie a changé. Une série axée uniquement sur cela. Dans d’autres cas, les nouvelles saisons ont y compris le coronavirus dans les histoires d’amour de la série.

Dans Grey’s Anatomy, la pandémie a mis le Grey Sloan Memorial Hospital et sa protagoniste, Meredith Gray, sur les cordes. Et c’est dans la nouvelle saison qu’il rencontrera également l’amour de sa vie d’une manière spéciale. Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Dans This Is Us, l’histoire de la famille Pearson a été traduite dans la réalité du COVID-19.

Nous avons besoin d’amour … et de Noël

Si nous pouvons joindre l’amour à Noël, tout semble beaucoup plus beau. Le magazine Vulture a rapporté que cette année, ils ont été publiés 82 Films de Noël et que la production annuelle de ces types de films a augmenté d’au moins 20% depuis 2017. Les films Netflix qui se concentrent sur Noël, ainsi que ceux d’autres plateformes, offrent au spectateur non seulement une issue de secours, mais un vision du monde telle qu’elle pourrait être.

La conversation citée dans une analyse du livre de Christopher Deac, Christmas as Religion, qui prétend que les films de Noël agissent comme «un baromètre de la façon dont nous pourrions vouloir vivre et de la façon dont nous pourrions nous voir et nous mesurer». Ces productions sont portraits de la vie quotidienne mais aussi des situations qui peuvent aller de la tristesse et de la frustration au début d’une histoire d’amour ou de réconciliation avec des êtres chers.

Les exemples sont nombreux, comme le réveillon du Nouvel An, où diverses histoires se mélangent à New York allant de l’accouchement, celui de Jessica Biel, à la relation mère-fille, avec Sarah Jessica Parker, ou encore à l’importance de réaliser les rêves. , par l’intermédiaire de Zac Efron et Michelle Pfeiffer.

Dans Le joyau de la famille, des tensions familiales surgissent autour de la table et dans Love Actually les relations amoureuses sont mises à l’épreuve avec 8 histoires différentes. Grâce à toutes ces histoires, les téléspectateurs peuvent se sentir identifié et arriver à surmonter certaines peurs. La conversation résumée:

«Ces films peuvent apporter réconfort, réconfort et parfois même courage pour continuer à travailler dans des situations difficiles. Ils offrent l’espoir de croire qu’à la fin, tout s’arrangera.

Il en va de même pour les films d’amour et après une année 2020 aussi intense, il est important que les gens croient que tout ira bien. La fin des productions romantiques et de Noël transmet, dans la plupart des cas, ce sentiment.

Tinder, l’allié des films Netflix

Mais, au-delà des films Netflix ou des séries d’autres plateformes, l’amour a également été sur les écrans de nos mobiles. Dans les icônes flare, en particulier. Fin mars, alors que nous n’étions en état d’alerte que depuis quelques semaines, Tinder a annoncé avoir battu le record de 3 000 millions de balayages dans l’application. En outre, il y a eu une augmentation des conversations et du temps que les utilisateurs y ont passé.

Quelques mois plus tard, les appels vidéo ont été activés pour profiter de l’attraction des rencontres en ligne. L’une des personnes qui a utilisé Tinder pendant l’accouchement était Paticia, qui a expliqué à Explica.co à l’époque qu’elle voulait ressentir le Papillons dans le ventre plus que jamais à cause de la situation qu’il vivait.

Quelques papillons qui étaient et sont nécessaires. La dopamine, testostérone, œstrogènes … Un cocktail d’hormones qui nous fait sentir ces papillons que disait Patricia. Soit via une application, soit grâce à une série ou un film Netflix. Quel meilleur moment pour ressentir cela que pendant une pandémie?