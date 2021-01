En amour?, Andrea Escalona défend son ex Daniel Bisogno | Instagram

La belle animatrice d’aujourd’hui, Andrea Escalona, ​​a été interviewée par Mara Patricia Castañeda pour son programme YouTube et a ouvert son cœur pour parler de son ex Daniel bisogno. Le pilote de Ventaneando a été impliqué dans des rumeurs à plusieurs reprises sur le fait qu’il aime la compagnie masculine et sans réfléchir à deux fois, l’a défendu.

Image de balise Andrea Escalona Il a souligné que ce que Daniel Bisogno fait ou ne fait pas dans sa vie personnelle, dans son lit et dans sa chambre est quelque chose qui ne le concerne que lui et qu’il ne faut pas l’interroger à ce sujet. En tout cas, il a souligné que son ex n’aurait probablement à s’expliquer qu’à une seule personne, sa fille; et probablement même pas elle.

Avec moi, il a toujours été un gars formidable. Je me fiche de ce que Daniel fait dans son lit ou dans sa chambre, c’est beaucoup à propos de lui et de son environnement. Si un jour il doit donner une explication à quelqu’un, c’est sa fille ou peut-être pas, mais à partir de là, je pense que ce que chacun fait dans son lit ou sa chambre est à lui, a déclaré l’animateur du programme Hoy.

Cela peut vous intéresser: Galilea Montijo chercherait à se débarrasser d’Andrea Escalona à Hoy

La fille de Magda Rodríguez a souligné que Daniel Bisogno était une personne très importante dans sa vie et que leur relation était spéciale. Andrea Escalona a souligné qu’elle l’aimait beaucoup et qu’elle s’était même séparée de lui en l’aimant. La chanteuse a également avoué qu’elle s’était séparée du chauffeur de Ventaneando en raison des différents points de vue que les deux avaient de la vie depuis qu’elle était très jeune et La poupée Je pensais déjà à une famille, à avoir des enfants; Il dit que c’était la première fois que son cœur était brisé.

J’ai arrêté Daniel de l’aimer beaucoup. C’était la première fois que mon cœur était vraiment brisé, a souligné Andrea à Mara Patricia Castañeda.

Escalona ne s’est pas limité avec ses paroles sur Daniel Bisogno et a souligné que le chauffeur de Ventaneando est une personne formidable dans tous les domaines de sa vie. Il a décrit Bisogno comme une personne fidèle en tant que travailleur, en tant qu’ami, en tant que père et dans d’autres domaines.

Avec moi, il a toujours été un gentleman. C’est un gars super professionnel, passionné de télévision, qui a donné sa vie et son travail à TV Azteca; à Pati, elle est très fidèle. C’est un bon ami, c’est un bon frère, c’est un bon papa, un bon fils, a fait l’éloge du communicateur.

Daniel Bisogno a connu une année 2020 très chargée et un début d’année 2021 du mauvais pied, les rumeurs et les bouleversements sur les réseaux sociaux ont fini par affecter son côté professionnel à la télévision. Les bouleversements les plus récents ont commencé au mois de novembre 2020, lorsque Bisogno s’est disputé avec un internaute qui était un adepte de l’actuel président du Mexique et le ton de la discussion a considérablement augmenté. Après l’altercation, El Muñe s’est éloigné de ses réseaux sociaux et une déclaration est apparue dans laquelle il s’est excusé pour les événements.

Il y a ceux qui prétendent que cette altercation publique a causé un énorme mécontentement aux entrepreneurs de Télévision aztèque, qui communiquerait avec la production Ventaneando en assurant qu’il y aurait des représailles pour l’action du conducteur; c’est pourquoi les excuses ont été publiées. On dit également que les excuses de Daniel n’ont même pas été écrites par lui, car la production cherchait à calmer les choses, peu importe ce que pensait la célèbre blonde.

Après cela, il a été dit que Daniel Bisogno serait réprimandé; Cependant, Salinas Pliego est apparue sur les réseaux sociaux pour soutenir le chauffeur et s’assurer que tout allait bien pour lui dans l’entreprise.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Cependant, très peu de temps après, El Muñe a de nouveau été mêlé à un scandale, car il a évoqué le journaliste de Gossip No Like Javier Ceriani d’une manière très désagréable. Apparemment, Bisogno était en colère qu’ils aient indiqué que le journaliste avait une exclusivité, s’assurant que c’était très probablement un mensonge et s’adressant à lui d’une manière très méprisante.

Ceriani n’a pas été silencieux et a répondu aux paroles du pilote Ventaneando et les choses ont pris de l’ampleur. Beaucoup ont souligné qu’il s’agissait d’un plan orchestré par Pati Chapoy pour finalement retirer Daniel Bisogno du programme et pour l’instant, ils soulignent qu’il a été puni pour cette situation.