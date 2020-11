Ils étaient amoureux, Demi Rose, une veste ouverte et des breloques en l’air | INSTAGRAM

Ce n’est pas la première fois que le célèbre mannequin britannique Demi Rose apparaît avec une veste ouverte et ce ne sera cependant pas la dernière si c’est l’occasion où elle a l’air plus jolie et dans laquelle ses fans sont le plus tombés amoureux.

Il s’agit de la dernière publication de Demi Rose sur son Instagram officiel, où elle a placé une photo qui nous montre une nouvelle collaboration avec une marque de vêtements, depuis le jeune britannique Il est très demandé pour les produits de modelage et plus encore s’il s’agit de beaux vêtements.

Ceci est une veste de style football américain, qui est complètement ouverte, laissant ses charmes en l’air pendant qu’elle effectue une pose tendre, posant sa main sur sa joue et souriant calmement.

Avec l’instantané, plus de 360 ​​000 J’aime en quelques heures, afin que nous puissions apprécier le grand amour que sa base de fans a pour lui, qui se sont également consacrés à faire des commentaires sur lui et bien sûr à lui écrire des compliments et des compliments très créatifs pour attirer son attention.

Il est à noter que Demi Rose est une ambassadrice de la beauté dans plusieurs marques de mode, étant l’un des modèles internationaux les plus requis pour travailler en modelant diverses tenues, ce pour quoi elle est une experte depuis des années de pratique.

Depuis qu’elle a commencé sa carrière de mannequin, elle s’est rendu compte que sa force était de poser devant la caméra, elle a donc acquis une grande pratique et maintenant elle le fait presque instantanément, paraissant de plus en plus belle et en pensant toujours à ces adeptes, dit-elle. dorloter au maximum.

Et comment ne pas les gâter avec ce type d’images car la fille est vraiment belle et surtout elle a des courbes qui font que les internautes s’y perdent et partagent leurs publications avec leurs amis pour que personne ne manque cette beauté.

C’est pour cette raison que Demi Rose a acquis une grande popularité dans le monde entier à la fois auprès des Latino-américains et d’autres pays, elle a des traits très fins et un visage d’ange qui complète le package.

Il ne fait aucun doute que Demi Rose si elle est l’une des préférées des utilisateurs, ils sont heureux juste de voir qu’elle a téléchargé une nouvelle photo sur son Instagram, sachant qu’elle sera de la meilleure qualité en fait elle cherche à ce que les photos soient aussi professionnelles que possible pour être en mesure de les placer comme publications officielles.

Toutes les autres images, que ce soit des photos ou des vidéos sur sa vie personnelle, sont placées dans ses histoires, un autre endroit où elle préfère tenir ses fans informés de ce qu’elle fait et en même temps, elle le capture avec son téléphone portable sans penser que ce sont des photos aussi professionnelles. comme ceux de votre chronologie.

Demi Rose veut également que l’un de ses fidèles followers gagne un voyage, alors elle organise une tombola pour que quelqu’un passe un excellent moment et surtout pour accomplir son travail d’influenceuse et aussi aider les villes qui vivent du tourisme.

Demi Rose continuera à nous donner beaucoup plus à raconter et surtout de belles photos d’elle, nous vous recommandons donc d’être à l’affût des chongos pour ne rien manquer de ses actualités et des détails les plus intéressants de ce mannequin britannique qui balaie internet. .