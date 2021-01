En amour! Jenni Rivera et le secret qu’elle a failli prendre | AP

Quelque chose que beaucoup ne savaient pas, c’est que la bien-aimée Diva de la Banda, Jenni Rivera, est allée dans l’au-delà très excitée et amoureuse d’une personne célèbre, un secret qu’elle a presque emporté dans la tombe, si ce n’était pour une conversation avec sa sœur Rosie Rivera.

Selon Rosi, deux jours seulement avant que sa sœur Jenni Rivera ne perde la vie, elle a avoué qu’elle était de nouveau excitée; Après la séparation de l’ancien joueur de baseball Estaban Loaiza et le coup dur que cela signifiait, c’était une bonne nouvelle.

Au moment de votre départ, La grande dame Il faisait partie du projet La Voz, où il travaillait en tant que coach et en effet, c’est là que l’illusion a de nouveau atteint son cœur avec un collègue, le chanteur Beto Cuevas.

Cela peut vous intéresser: l’ancien manager de Jenni Rivera parle de Chiquis et Esteban Loaiza

Le chanteur principal de La Ley, était l’homme qui avait rendu le sourire à Jenni Rivera, qui a parlé avec beaucoup d’enthousiasme à sa sœur de Beto Cuevas. La mère de Chiquis Rivera a souligné que le Chilien était très beau avec elle et sa sœur, craignant une nouvelle déception de la part de l’interprète de Basta Ya, a souligné qu’elle devait faire attention.

Jenni était tellement excitée à propos de Beto Cuevas qu’elle a ignoré le commentaire de sa sœur et a répondu avec son sens de l’humour caractéristique, ce qui implique qu’il y avait quelque chose entre eux.

Je donne mon beignet à qui je veux, dit la chanteuse à sa sœur.

Après le départ de Jenni Rivera et la confession de sa sœur Rosie qu’elle était partie amoureuse, il était inévitable que la chanteuse de La Ley soit interrogée sur s’il y avait quelque chose avec son collègue.

Beto Cuevas était très chevaleresque et a souligné qu’il ne s’accrocherait pas à la renommée de Jenni Rivera en disant qu’il y avait quelque chose entre eux. Le chanteur a souligné qu’il y avait une belle amitié avec l’interprète, cependant, cela n’est jamais allé plus loin, il n’y a même pas eu de baiser entre Beto Cuevas et Jenni Rivera.

Quand tout cela s’est produit, Jenni Rivera vivait l’un des moments les plus difficiles de sa vie. La célèbre chanteuse avait eu une séparation d’avec son mari Estaban Loaiza parmi les rumeurs selon lesquelles il avait été infidèle avec sa propre fille, Chiquis Rivera.

Jenni Rivera était presque certaine que sa fille aînée avait plus qu’une relation belle-fille-beau-père avec l’ancien joueur de baseball et cela l’éloignait d’elle et de sa famille. Soi-disant, une vidéo était décisive pour que le célèbre pense cela, mais un ami proche de la sœur de Lupillo Rivera assure que l’enregistrement n’assure rien et que seules les ombres peuvent être appréciées.

La Grande Dame avait un caractère fort, ce qui, disent-ils, compliquait la situation pour qu’elle avait réussi à se réconcilier avec Janey Marin avant de partir. Selon ses proches, quiconque a parlé de la question a fini par être attaqué par Jenni Rivera, car il pensait que tout le monde était contre lui.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Chiquis Rivera et Ils étaient Loaiza ils ont toujours nié une trahison de sa part et c’était quelque chose qui n’a jamais été prouvé. Cependant, avant le départ de sa mère, Chiquis s’est retrouvé avec l’angoisse de ne pas savoir à quoi il pensait en partant.

L’interprète d’Anímate y verás a avoué qu’elle s’était rendue à une séance pour contacter sa mère, qui lui a finalement dit ce dont elle avait besoin, qu’elle la croyait et savait que rien ne s’était passé avec Esteban et aussi, ils ont parlé un peu de la famille.

Le départ de Jenni Rivera a été l’une des nouvelles qui a le plus intrigué le monde du divertissement. L’interprète rentrait à Mexico après sa dernière représentation, mais l’avion n’a jamais atteint sa destination, s’est effondré, prenant la vie de Jenni et de sept autres personnes.