En bas sexy, Gabriela Spanic tombe amoureuse d’Instagram | Réforme

Vraiment magnifique! Gabriela Spanic a laissé les internautes sans voix en partageant une photo séduisante sur Instagram. L’image que la belle actrice a partagée correspond à la couverture d’un célèbre magazine.

D’après ce que Gabriela Spanic a partagé avec la photographie, celle-ci a été prise il y a 13 ans et il semble que c’était hier puisqu’il semble que les années ne se soient pas écoulées.

L’actrice vénézuélienne se souvient pour avoir joué L’usurpatrice a reçu un grand nombre de mots complimentant sa beauté dans la boîte de commentaires Instagram.

Joyeux mardi mes anges bien-aimés. Je viens de trouver cette photo que j’ai prise pour H Magazine il y a 13 ans. Pour l’instant, je me retire lentement pour lire vos commentaires , a écrit le célèbre à côté de la photo.

Sur la photo, vous pouvez voir Spanic presque accroupi et de profil devant la caméra, ses cheveux ébouriffés et l’expression de son visage provoquent un panorama vraiment merveilleux qui devient vraiment paradisiaque en observant ses charmes dans un ensemble flirty plein de transparences et de dentelles ; De plus, la célèbre femme a décidé d’utiliser un tout petit vêtement pour sa ret @ guard et des bas qui sont sûrement tombés dans le rêve de beaucoup.

La publication a été partagée il y a un jour et a dépassé les 55 mille likes et des milliers de soupirs sur le réseau social.

Merveilleux est peu à vous dire quand j’admire votre beauté ma reine, a été l’un des commentaires que Gaby a reçus.

Aujourd’hui, l’actrice a partagé une autre photo qui semble appartenir à la même séance photo et il semble qu’elle ne couvre ses charmes qu’avec une couverture, la beauté du visage et du corps de la vénézuélienne est plus qu’indéniable.

Cette photographie récente a dépassé les 15 mille likes et Gabriela Spanic en a profité pour partager un message à tous ses followers, il y a une bonne nouvelle puisqu’elle partagera avec ses fans en Hongrie et une autre surprise, apparemment la célèbre femme parle très bien cette langue. .

Gaby est devenue l’une des reines d’Instagram, car elle a obtenu une énorme popularité dans ce réseau social où les internautes ne manquent pas l’occasion d’en savoir un peu plus sur elle et où elle partage généralement non seulement des photos d’elle, mais annonce également ses projets.

Quelque chose qui a surpris beaucoup de gens et ils étaient très reconnaissants de leur participation à Danser avec les étoiles, où il a semblé plus que spectaculaire.

L’une de ses penderies, qui ne sera probablement jamais oubliée, est une robe noire avec un décolleté prononcé sur la jambe et le torse, qu’elle a mis en valeur avec des accessoires dorés et sa beauté.

Actuellement, les adeptes de l’actrice sont plus qu’heureux étant donné qu’ils peuvent profiter d’un nouveau compte rendu de son travail dans les telenovelas avec la diffusion de Je suis ta maîtresse, une telenovela mettant en scène Lucero et Fernando Colunga et dans laquelle Spanic a donné vie à Ivanna, la méchante de l’histoire.

Mais son meilleur feuilleton a certainement été La Usurpadora, une histoire qui a volé des cœurs non seulement au Mexique, mais dans le monde entier. Dans ce mélodrame, le célèbre a donné vie à une paire de jumeaux, Paulina et la méchante Paola Bracho.

Gabriela Spanic a donné vie à ces personnages de manière magistrale, à tel point que beaucoup de gens ont même prétendu que c’était elle et sa sœur, Daniela Spanic, qui ont joué dans l’histoire. Plus tard, cela a été catégoriquement nié par l’actrice et vérifié avec quelques images dans lesquelles un double soutien Spanic est vu dans les scènes que les deux devraient apparaître.

Sûrement les adeptes de cette belle femme attendent la possibilité d’une retransmission de La Usurpadora, qui serait sûrement à nouveau un succès retentissant.