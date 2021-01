En chantant du rock, c’est ainsi que Jennifer Lopez a dit au revoir à 2020! | .

Sans aucun doute Jennifer Lopez sait très bien attirer l’attention, la diva aussi appelée du bronx a décidé de débuter cette 2021 en interprétant son nouveau mantra “Dream On” une chanson emblématique du genre rock devenue une légende à son image.

Récemment, l’interprète de “Play” était à côté d’autres grandes stars à l’événement #RockinEve où elle faisait partie des 16 stars qui ont tiré ce 2020 dont Miley Cyrus et Maluma, mais la participation de Jennifer Lopez avait l’un des endroits le plus important de la nuit, surtout quand il a remonté le moral avec sa présentation.

Il est bien connu que chaque présentation de Jennifer Lopez Ils sont uniques, non seulement parce qu’elle interprète directement ses mélodies, mais aussi parce qu’elle a une équipe fantastique à ses côtés qui, avec elle, rend le spectacle encore plus grand.

La combinaison de son talent avec son équipe rend chacun des événements auxquels l’ex-femme de Marc Anthony participe unique, c’est il y a un jour qu’il a partagé cette vidéo sur son compte Instagram officiel où avec seulement une minute et trente secondes les internautes qui l’ont vu ont brillé et sont devenus fous avec le peu qu’ils ont vu.

Mon mantra pour cette année: #DREAMON Notre avenir est radieux! 2021 nous offrira à tous des opportunités infinies de réaliser nos rêves. Un rêve de se rassembler et de faire disparaître ce virus. Un rêve d’être un monde plus unifié », écrit-il dans sa description.

Jennifer Lopez Comme des centaines de stars, chanteurs, acteurs et autres ont été touchés en raison de la pandémie, mais en 2020, ils ont eu l’occasion de créer de nouveaux projets de manière ingénieuse et de les mener à bien, JLo était l’une des célébrités qui Il n’est pas resté les bras croisés, il a poursuivi ses projets et clôturé l’année en beauté.

Cela semblait être la chanson parfaite pour lancer 2021 et je suis tellement honoré et excité de l’avoir chanté hier soir à @RockinEve !!!! #DreamOn #HappyNewYear tout le monde », a-t-il conclu dans son message.

Dans la vidéo, on peut la voir vêtue d’un costume complet, également connu sous le nom de «combinaison», complètement recouverte de paillettes, quelque chose de normal pour JLo, elle porte une veste blanche qui au début de la chanson elle l’enlève et la jette au sol, donnant lieu à la Les participants voient l’impressionnant décolleté en «V» et le décolleté un peu découvert dans le dos, deux accessoires importants dans sa tenue et qui sont en fait assez frappants sont des gants et des boucles d’oreilles qui correspondent parfaitement à son vêtement.

Toute la scène où il a été présenté Jennifer Lopez Il était décoré de piliers et de tissus blancs, tous dignes d’une Diva comme elle, ce n’est pas pour rien que ses présentations sont toujours rappelées, mais ce qui a le plus attiré l’attention était son interprétation de “Dream On” d’Aerosmith qui a rendu les fans fous. Les participants parce que JLo a un style plus pop que rock, malgré cela il a laissé tout le monde choqué.

Une vidéo avant de partager son impressionnante présentation apparaît en quelques secondes faisant ce que chaque rock star a fait à un moment de sa vie, il a glissé les genoux sur le sol sur la scène pour continuer à chanter, il ne fait aucun doute que Jennifer Lopez Il est une star et sait très bien comment allumer les assistants.

Sa vidéo compte plus de cinq millions de vues et environ onze mille commentaires, dont la plupart s’adressent à la chanteuse.

