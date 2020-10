Dans une chemise bleue! Aislinn Derbez montre sa silhouette sur Instagram | Réforme

La belle actrice Aisliin Derbez est arrivée à la conclusion de la valeur et de la beauté de son corps, c’est pourquoi elle a décidé de le montrer dans sa chemise sur Instagram; quelque chose que Eugenio Derbez n’approuve probablement pas.

L’ex de Mauricio Ochmann Elle a enregistré une vidéo qu’elle a postée plus tard sur son compte Instagram non seulement pour se montrer, mais pour motiver d’autres femmes à accepter son corps.

La fille d’Eugenio Derbez a partagé l’enregistrement où elle a décidé de porter une chemise ouverte et on peut voir qu’elle n’a aucun regret à ce sujet; De plus, Aislinn Derbez a envoyé un beau message que chaque femme devrait entendre.

Selon le propre ex de Mauricio Ochmann, les femmes doivent être acceptées sans retouches ni filtres; ainsi que d’aimer leurs qualités et leurs changements.

Je serai toujours reconnaissant à mon corps de m’avoir permis d’être mère et de me permettre de vivre l’expérience de créer une vie en moi. C’est un moment où vous vous apprenez à embrasser vos meilleures qualités, en aimant et en respectant votre corps même avec les changements qui accompagnent cette expérience. Je suis très fière de moi, de ma fille et de mon histoire, a écrit l’actrice à côté de la vidéo.

Aislinn Derbez a été vue dans un petit ensemble en deux pièces sous sa chemise, ce qui a permis de voir son abdomen bien travaillé.

S’il s’agit de sensibiliser aux changements chez les femmes après la grossesse, cette femme célèbre en est un exemple clair; pour dire d’elle-même, elle a beaucoup souffert après avoir accouché.

L’actrice a accepté d’être tombée dans la dépression après avoir eu sa fille Kailani et il a trouvé assez difficile d’accepter son nouveau corps après ce processus. Aislinn Derbez est restée assez lourde après avoir accouché et c’est quelque chose qui l’a rendue assez privée de sommeil.

Ne pas accepter son corps, ajouté à ses nouvelles responsabilités de mère, a compliqué la situation sentimentale de la belle actrice et a fini par affecter également sa relation avec Mauricio Ochmann.

La veille, j’ai téléchargé une photo en bikini. Certains commentaires m’ont surpris: le corps est toujours quelque chose qui nous tient à cœur / qui nous préoccupe trop, surtout en raison du fait que nous sommes à peine à l’aise ou satisfaits du corps que nous avons. Pour moi, les 2 dernières années ont été un voyage de changements radicaux à cet égard. Je ne me suis jamais inquiété d’avoir à faire un régime ou à faire de l’exercice, car j’ai une génétique très privilégiée. Après avoir accouché, j’ai pris du poids en raison de la rétention d’eau et des déséquilibres hormonaux. Et avoir à faire face à un corps avec lequel je n’étais pas à l’aise m’était totalement inconnu. Dans ces moments-là, je ne réalisais pas à quel point j’étais exigeante, impatiente, dure et peu aimante avec mon corps sans comprendre que grâce à ce corps merveilleux j’avais un bébé en parfaite santé dans mes bras. Et j’ai réalisé que des millions de femmes avaient vécu la même chose et ressentaient la même chose que moi. Grâce à mon thérapeute alors que j’arrêtais de m’inquiéter et de me juger, mon corps a commencé à perdre du poids. Puis, au contraire, il y a 6 mois avec le chagrin de séparation, mon corps en a ressenti et a commencé à perdre du poids rapidement. J’ai vu qu’ils me demandaient beaucoup «quel est mon régime ou ma routine». Je n’ai jamais été obsédé par la réalisation d’un certain type de corps. Je n’ai jamais suivi de régime ni fait d’exercice. J’ai commencé à faire de l’exercice sur une recommandation thérapeutique car il sécrète de l’ocytocine dans le cerveau, si nécessaire à mon processus (et en général à la santé mentale et physique). Qu’ils disent du bien ou du mal sur mon corps, c’est le moindre. Mais je pense qu’il est important de pouvoir entendre comment le corps communique avec nous. Pour moi, apprendre à lire était l’un de mes meilleurs outils pour comprendre ce qui se passait en interne à certains moments (je n’avais jamais vraiment prêté attention à mon corps avant ce déséquilibre dans mon post-partum). Je crois qu’une fois que nous commençons à écouter notre corps, nous apprenons à le traiter. Malheureusement, nous avons l’habitude de voir le corps comme un objet et nous ne nous arrêtons pas pour comprendre son langage, ses rythmes et ses besoins réels … En ce moment, après avoir traversé ces processus et m’écouter, c’est quand je me sens le mieux physiquement Un post partagé par (@aislinnderbez) le 28 avril 2020 à 8h49 PDT

Plus tard, elle a commencé à suivre un plan pour reprendre du poids et c’était un processus lent; même qui s’est accélérée après sa séparation définitive de son mari, atteignant les résultats qu’elle attendait.

Lorsque cela s’est produit en avril dernier, Aislinn a décidé de montrer au monde son nouveau corps en maillot de bain deux pièces, son abdomen avait l’air très solide et elle était assez mince, les critiques ont été immédiates. Beaucoup ont affirmé qu’elle devrait manger plus, qu’elle était trop maigre et même qu’elle avait l’air mal comme ça.

Le protagoniste de Mal Elle a décidé de ne pas se taire face aux critiques et c’est à ce moment-là qu’elle a raconté son histoire, celle de son corps fort, capable de donner vie. Sur Instagram, par le même support, elle a partagé des images de son corps totalement destiné après avoir été mère et un message émotionnel.

La veille, j’ai téléchargé une photo sur bi1k1ni. Certains commentaires m’ont surpris. Le corps est toujours quelque chose qui nous tient à cœur / qui nous préoccupe trop, surtout en raison du fait que nous ne sommes guère à l’aise ou satisfaits du corps que nous avons.

La fille d’Eugenio Derbez a souligné que l’alimentation et l’exercice n’avaient jamais été un problème pour elle, car elle avait toujours eu une génétique privilégiée, qui avait fait face à une prise de poids, une rétention d’eau et des déséquilibres hormonaux.

Et avoir à faire face à un corps avec lequel je n’étais pas à l’aise m’était totalement inconnu. À ce moment-là, je ne réalisais pas à quel point j’étais exigeante, impatiente, dure et peu aimante avec mon corps sans comprendre que grâce à ce corps merveilleux, j’avais un bébé en parfaite santé dans mes bras, a-t-il ajouté.

La célèbre jeune femme a souligné que c’est lorsqu’elle a commencé à prendre conscience de ce qui se passait et que des millions de femmes étaient confrontées à ce processus, que tout a commencé à couler.