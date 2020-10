En concert Alejandro Fernández brille et ses fans ravis | .

Il chanteur Alejandro Fernández également connu sous le nom de “Le poulain“Il a donné un spectacle intitulé” Unrepeatable “, qui est devenu un succès était une combinaison de face-à-face et d’un concert virtuel.

En raison de la nouvelle modalité, des mesures ont été prises dans une certaine mesure drastiques pour les célébrités qui se consacrent à la musique, y compris Alejandro Fernandez fils de Vicente Fernández.

Le poulain qui à travers un concert virtuel a donné un petit aperçu de ce que sera sa tournée intitulée “Made in Mexico” sur concert il a fourni environ deux heures de divertissement au public, soit environ 34 chansons.

Le concert a eu lieu le 3 octobre, Isidro Martinez était en charge des sons de trompette, il était le responsable de l’ouverture du concert du beau chanteur Alejandro Fernández.

“Tant de douleur” était la chanson que le chanteur a choisie pour ouvrir le concert, grâce à cette présentation certains des utilisateurs ont réalisé le contenu de la tournée “Made in Mexico”, qui a été interrompue à cause du coronavirus qui a causé le pandémie en début d’année, cependant le retour de votre projet se poursuit sûrement.

Le thème “Unrepeatable” du spectacle d’Alejandro était aussi le prétexte parfait pour présenter quelques-unes des nouvelles chansons que l’interprète a sorti sur le nouvel album qui porte par hasard le même nom que le spectacle, et qui est sorti au début de l’année en février.

En plus de ses chansons habituelles sur poulain, il a emprunté l’une des chansons les plus coniques de son père Vicente Fernández intitulée “Ces jalousies”, une chanson qui a été écrite par le regretté auteur-compositeur-interprète Joan Sebastian.

Le chanteur a remercié toutes les personnes présentes lors du concert, en même temps aux participants via le numérique de toute l’Amérique latine.

Certaines des chansons qu’il a incluses dans son concert étaient:

J’étais là aujourd’hui je te veuxSi seulement tu savais que c’est la femme ça me fait tellement de bien

El Potrillo a interprété environ 34 mélodies, parmi lesquelles ses tubes les plus reconnus et les nouvelles collaborations qu’il a faites avec différents artistes, dont celle du chanteur Christian Nodal intitulé “More I can’t”.

Bien qu’Alejandro Fernández n’ait pas eu le succès que son père Vicente Fernández a réussi à avoir tout au long de sa carrière en termes d’apparitions à la télévision, il est devenu très connu dans l’industrie de la musique.

Actuellement, Alejandro a 49 ans, il a commencé sa carrière depuis 1976, bien qu’il ne se soit pas consacré à la télévision ou au cinéma, le chanteur était principalement enclin à la musique, devenant l’un des plus grands représentants de ce genre musical.

El Potrillo appartient à l’une des dynasties les plus anciennes et les plus représentatives de la musique régionale mexicaine, on pourrait peut-être dire qu’elle va de pair avec la dynastie Aguilar.

Le premier album studio qu’Alejandro Fernández a sorti, avait son propre nom et était en 1992 et le plus récent est “Made in Mexico” qui est sorti en février de cette année. carrière d’environ 44 ans.

Alejandro a partagé quelques images sur son compte Instagram en référence au concert qu’il a donné hier, il compte environ 2600000 followers et plus de 2000 publications, étonnamment, il est l’un des chanteurs qui suivent le plus de comptes sur Instagram, il en compte environ 7500.

Outre la région mexicaine, Alejandro s’est également aventuré dans la pop latine, a-t-il commenté hier très fier d’être à Guadalajara pour donner un concert, c’est parce qu’il est né à Guadalajara Jalisco au Mexique le 24 avril 1971.

