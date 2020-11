Dans un corset fleuri moulant, Jennifer Lawrence montre sa silhouette | AP

La belle actrice américaine Jennifer Lawrence a montré une fois de plus qu’elle est l’une des plus belles actrices de tout Hollywood et sans aucune honte, elle le montre au monde, qui bien sûr reste la bouche ouverte.

Depuis plusieurs années, Jennifer Lawrence est l’une des favorites de l’industrie cinématographique et bien sûr de la mode pour une personnalité unique qui la caractérise.

À 30 ans, l’actrice a réussi à s’imposer comme l’une des plus réussies d’Hollywood, après avoir captivé le monde avec son rôle de “The Hunger Games” ou “X-Men” et aussi pour avoir été récompensée comme Best Actrice aux Oscars 2012 pour son rôle dans “Silver Linings Playbook”.

En plus de révolutionner le septième art, Jennifer Elle s’est imposée comme l’une des personnalités les plus inspirantes au monde, grâce à sa beauté et sa personnalité captivante.

C’est aussi grâce à cela qu’elle devient l’ambassadrice de Dior, comme son prédécesseur Charlize Theron l’a fait en 1999.

Chacune de ses photographies est sans aucun doute à admirer, tel est le cas de celle qui a été partagée dans un compte fan de l’actrice où elle porte un magnifique corset rose orné de plusieurs fleurs de la même couleur, cependant, de quoi plus se démarque en elle est elle naturelDepuis ses cheveux sont lâches et je choisis d’avoir un maquillage très subtil.

Cliquez ici pour voir la photo de Jennifer.

Il convient de mentionner que la publication a été partagée il y a deux ans, mais la vérité est qu’elle semble toujours presque identique, car les années passent en vain.

Beaucoup se demanderont ce que ça fait Lawrence pour rester si parfaite, à la fois son visage et son corps, alors il y a quelque temps dans une interview, elle a révélé tous ses secrets de beauté et de nutrition qui la maintiennent comme l’une des grandes beautés hollywoodiennes.

L’actrice a commencé par parler de son alimentation et a souligné qu’elle ne prenait aucun type de vitamines et mangeait même la même chose qu’une fille de 11 ans, cependant, un point très important est qu’elle fait de l’exercice, et a déclaré qu’elle pratiquait le Pilates et qu’elle courait également.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Certaines déclarations dans lesquelles l’actrice est représentée comme une autre femme, loin de l’aura divine qui entoure les autres actrices, c’est que la première chose qu’elle fait en se levant est de boire du café et de se brosser les dents juste après l’avoir fait.

Si je n’ai pas d’événement, je ne me maquille pas normalement », avoue-je.

C’est quelque chose que j’insiste beaucoup, car de cette façon cela n’use pas beaucoup votre peau et aussi un professionnel est généralement en charge de mettre votre visage parfait, car elle se fait confiance et préfère rester à l’écart de son visage.

Cependant, l’actrice a affirmé qu’avant le coucher, c’est quand elle prend vraiment soin de sa peau et a commenté qu’elle l’exfolie et utilise du rétinol avant sa crème tous les soirs et a fait allusion à une grande attention qu’elle se concentre sur ses sourcils, les conseils de sa propre grand-mère.

Ce qui la caractérise également, ce sont ses longs cheveux ondulés, avec lesquels elle a avoué qu’elle était en fait assez mauvaise pour cela.

Je suis si mal avec les cheveux! J’ai les cheveux bouclés et je déteste quand c’est comme ça. “

Malgré que Jennifer Sans aucun doute, elle est l’une des plus belles femmes d’Hollywood et la plus désirée par les hommes, la vérité est que tout le monde ne la voit pas de la même manière.

Et c’est que selon les paramètres établis par l’industrie cinématographique, elle fait partie du groupe des actrices qui sont classées en «grande taille» ou en grande taille.

D’autre part, l’actrice Jennifer Lawrence Elle est la dernière porte-étendard à se rebeller contre le maquillage mais de la manière la plus subtile dans ses différentes apparitions et avec ses différents looks street style.

Peut-être est-elle la plus audacieuse de le faire sans complexes et avec des regards vertigineux dans lesquels il est clair qu’elle n’a pas de complexe ou d’insécurité à ne pas peindre ses lèvres ou ses yeux pour toujours être parfaite.

Cela peut vous intéresser: le jour où Jennifer Lawrence a paralysé Instagram en se montrant