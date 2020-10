En dentelle, Celia Lora devient la muse parfaite | Instagram

La muse parfaite! Celia Lora a prouvé qu’elle est l’inspiration de quiconque possède une superbe photo sur Instagram.

Le patron de Rive d’Acapulco Elle a posé dans une tenue en dentelle rose séduisante qui la rendait vraiment magnifique et laissait les adeptes de son Instagram officiel vraiment captivés.

Celia Lora n’a enfilé que la petite tenue en dentelle et a posé face à la caméra avec un regard vraiment captivant et ses cheveux tombant.

Cette photographie de la fille d’Alex Lora date de mai dernier; pourtant, il a l’air si spectaculaire qu’il mérite d’être rappelé encore et encore.

Celia Lora s’est avérée être une femme unique et originale; en plus de ne pas avoir peur de ce que les autres pensent ou disent, elle fait toujours ce qu’elle veut et ressent.

La star d’Acapulco Shore est vue assez souvent exhibant ses courbes sur les réseaux sociaux, avec peu ou beaucoup de vêtements, peu importe, car elle est toujours belle.

Celia a partagé sur sa chaîne YouTube que je viens de créer pendant cette pandémie, qu’elle a reçu de nombreuses propositions risquées sur les réseaux sociaux et qu’il y a ceux qui lui demandent des contenus plus exposés sur elle-même; Cependant, l’actrice a souligné que ces personnes perdent leur temps, car elles ne leur répondent généralement pas et aussi, ce type de contenu existe déjà sur leur page de contenu exclusif, où elles assurent, là-bas, si elles parlent avec leurs abonnés.

Mais Célia lora Il est allé plus loin dans sa proximité avec ses followers, c’est pourquoi il a décidé, outre la création de sa chaîne YouTube, de s’aventurer dans sa Love Clinic.

Dans ce programme qu’elle partage tous les jeudis avec MTVLA sur la page Facebook de la chaîne, La Boss est plus proche que jamais de ses followers et les conseille sur divers sujets d’amour et de couple.

La star d’Instagram a fait des aveux personnels forts sur l’émission, notamment en ayant été dans un avion et en échangeant des partenaires dans un hôtel.

Célia lora Elle est la femme parfaite pour ce type de programme car elle est assez décomplexée et n’a pas peur de parler honnêtement de n’importe quel sujet, même personnel.

À plusieurs reprises, elle a profité de cet espace pour faire comprendre plus que clairement qu’elle ne souhaite aucun type de relation amoureuse et qu’elle estime qu’il vaut mieux que tout le monde soit célibataire, car la jalousie et l’infidélité sont à l’ordre du jour.

Dans le chapitre où elle parlait de jalousie, Celia a fini par parler de sa dernière relation amoureuse, qui n’a apparemment pas laissé de bon goût dans sa bouche. Le patron Il a avoué que son partenaire était trop jaloux et que même dans son imagination il avait vu des choses qui n’étaient pas et même inventé qu’il était allé aux toilettes avec une femme pour être infidèle lors d’une soirée.

Quelque chose qui a énormément ennuyé la belle camarade de jeu était qu’une nuit alors qu’il était quelque peu malade, elle a décidé de se lever au milieu de la nuit pour lui faire du thé et quand il est retourné au lit, il a affirmé qu’il avait quitté la maison pour se rencontrer. avec un amant.

Ces situations ont vraiment blessé la fille d’Alex Lora, qui a décidé de fermer les portes de l’amour traditionnel et assure que le meilleur est ce que son amie Chili dit. Rive d’Acapulco, “polyamour”, sans compromis ni complications majeures.

Jusqu’à présent, la belle Celia Lora se vante d’être célibataire, sera-ce qu’à un moment donné cette belle demoiselle tombe dans les griffes de l’amour?