En dentelle, le couple de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez enchante

Vraiment magnifique! La partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, a choyé tous ses followers sur Instagram avec une photo spectaculaire dans laquelle il peut être vu depuis sa salle de bain.

La belle mannequin de 26 ans n’a pas manqué l’occasion de faire vibrer son compte Instagram avec cette photographie spectaculaire dans laquelle elle a été capturée avec un vêtement assez petit qui permet de voir beaucoup de ses courbes tout en se maquillant dans sa salle de bain.

La petite amie de la star du football, Cristiano Ronaldo elle a l’air tout à fait naturelle et belle devant le miroir dans lequel elle devient encore plus belle, car Georgina Rodríguez a été capturée presque par derrière en tenant un mascara pour toucher ses cils.

Le beau vêtement en dentelle que le mannequin argentin a choisi pour cette photo n’était accompagné que d’une montre luxueuse et de quelques bagues étincelantes, ses cheveux sont les plus naturels et lâches.

Pour les amoureux de voir cette belle femme, l’image permet de voir Georgina Rodriguez Trois fois dans une faible lumière et quelques roses rouges sont sur l’évier, ce qui rend la situation encore plus romantique, se pourrait-il qu’elle aille à un rendez-vous avec son bien-aimé Cristiano Ronaldo?

Un détail que seuls les plus observateurs remarqueront est que le miroir au-dessus de l’évier vous permet de voir un peu plus le beau modèle, car il montre la dentelle séduisante près de son entrejambe.

Cette photographie spectaculaire a été partagée le 5 août et a dépassé les trois millions et demi de réactions sur le célèbre réseau social. Georgina Rodríguez a décidé de partager l’image avec un message romantique, c’est sûrement pour son célèbre petit ami.

Ce que vos yeux disent est chuchoté par votre âme ❤️, écrit à côté de l’image.

Les partisans de Rodríguez n’ont pas manqué l’occasion de la saluer dans la boîte de commentaires et d’envoyer beaucoup de cœurs et de bisous à son énorme beauté.

Georgina Rodríguez n’est pas seulement célèbre pour être la partenaire de la star du football Cristiano Ronaldo, cette belle femme est largement reconnue comme un modèle international et une icône de la mode.

En plus de son succès sur les podiums et d’avoir fait la couverture de magazines célèbres, la belle argentine est une influenceuse, uniquement sur son compte Instagram officiel elle compte plus de 21 millions de followers.

La belle Georgina Rodríguez a une fille avec Cristiano Ronaldo, la petite Alana Martina, deux ans, née le 12 novembre 2017 à Madrid, en Espagne. Mais le célèbre joueur a encore trois enfants: Cristiano Ronaldo JR, Eva María et Mateo, fruits de ses relations précédentes.

Il y a ceux qui disent que CR7 croit beaucoup à la numérologie, c’est pourquoi le célèbre footballeur cherche à avoir 7 enfants.

La naissance de Mateo et Eva, jumeaux, était un mystère, car il a été révélé que ces petits étaient le produit d’une insémination artificielle et Ronaldo a acquis une mère porteuse pour héberger ses enfants.

Selon le portail Cmjornal, pour la naissance de son premier enfant, Cristiano Ronaldo Jr., le célèbre a choisi la mère dans un catalogue.

Beaucoup se demandent pourquoi le joueur utilise cette méthode alors qu’il peut avoir ses enfants avec son partenaire de manière conventionnelle.

On a beaucoup parlé de sa relation avec Irina Shayk, le couple glamour avait l’air plutôt heureux et amoureux ensemble; Cependant, du jour au lendemain, tout était fini.

Tel que diffusé, le célèbre mannequin s’est demandé pourquoi le footballeur et sa mère étaient si proches et a décidé de lui demander de décider entre elle et sa mère. À la surprise de la belle Irina, Cristiano Ronaldo a décidé de rester avec sa mère et a mis fin à leur relation.