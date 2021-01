En deuil, Biby Gaytán et Eduardo Capetillo pleurent un être cher | Instagram

Eduardo Capetillo, Biby Gaytán et sa famille sont en deuil, car un être cher très proche a perdu la vie. Le chanteur et acteur a révélé que son demi-frère avait perdu la vie.

L’acteur Eduardo Capetillo a fait connaître à ses partisans la malheureuse nouvelle que le torero et rajoneador, Carlos Arruza Vázquez, son demi-frère, avait perdu la vie. Le mari de Biby Gaytán a exprimé sa consternation et a expliqué que son frère était parti à 67 ans.

C’était un message plutôt doux que Capetillo a exprimé pour dire au revoir à son frère, soulignant qu’il ne part vraiment pas, car il sera toujours en lui et avec lui.

Eduardo Capetillo a décidé de partager ce moment difficile à travers une vidéo dans laquelle son visage était assez triste. Dans l’enregistrement, il a parlé de l’importance de contrôler les émotions, mais parmi elle le soulagement, car il y a un temps pour tout.

Ce processus de vie est un processus connu sous le nom de deuil. Ce que je fais déjà, c’est aller au cœur de mes émotions et les laisser toutes couler, quelles qu’elles soient. Si vous devez pleurer, vous devez pleurer, si vous devez aspirer, vous devez aspirer, oui vous devez vous rappeler que vous devez vous souvenir, si vous avez à faire des reproches, vous devez faire des reproches, mais toujours contrôler vos émotions. C’est la plus belle chose qui puisse être faite dans un cas de cette nature, c’est un processus de vie, pour moi c’est un processus d’apprentissage…, a partagé Eduardo Capetillo.

Le couple de Biby Gaytan Il a avoué que la nouvelle du départ de son demi-frère prend d’autres tournants et des rumeurs, alors il a décidé de faire connaître la situation et combien il regrette la perte de Carlos; mais l’essentiel, combien vous l’aimez.

Je fais cela parce que les nouvelles, pour des raisons évidentes, prennent déjà d’autres vols et je veux que vous me voyiez, m’écoutiez et me sentiez … Je vous aime beaucoup. Je remercie tout le monde pour leurs paroles d’encouragement, pour leurs paroles d’amour. Cher frère Carlos, repose en paix… je t’aime de tout mon cœur, je te respecte de toute mon affection… et tu t’es déjà aimée parce que tu vas être là tout le temps… merci…, at-il ajouté.