Disconsolate!, La télévision Telemundo a publié la malheureuse nouvelle qu’un de ses collaborateurs bien-aimés vient de quitter. Telemundo 47 a annoncé la nouvelle que Edgardo del Villar il a perdu la bataille contre le cancer.

Récemment, Edgardo del Villar avait reçu un diagnostic de trois tumeurs au cerveau, une bataille difficile à laquelle il a décidé de faire face et c’est en août de cette année que l’animateur de Telemundo a décidé de partager son état de santé et de faire une pause à la télévision pour prendre soin de lui-même; Malheureusement, leur combat n’a pas eu de résultats favorables.

À travers le site Telemundo 47, la chaîne a partagé la triste nouvelle et a exprimé ses condoléances à la famille d’Edgardo.

Edgardo del Villar faisait partie de programmes célèbres tels que Au rouge vif et Un Nuevo Día, son sourire contagieux a beaucoup plu aux téléspectateurs, il manquera sûrement beaucoup à l’écran et surtout à ses proches.

Le communicateur de 50 ans de Monterrey avait deux ans dans la bataille contre le cancer du cerveau et avait subi une intervention chirurgicale pour enlever les trois tumeurs détectées dans un hôpital de New York, où il a finalement perdu la vie.

Quand Edgardo del Villar a temporairement dit au revoir à son public pour commencer sa bataille, il a souligné que ces derniers mois, il avait appris de nombreuses leçons de vie et que c’était un cycle qui se fermait.

Le célèbre présentateur de Telemundo était accompagné jusqu’au dernier moment par son épouse Carolina Novia Arias, qui a partagé un message émotionnel pour son partenaire de vie.

En octobre 2019, Edgardo del Villar avait ému ses partisans et ses proches en révélant qu’il avait vaincu le cancer, à cette occasion il avait enlevé trois tumeurs; cependant, il est revenu et a fini par prendre la vie du conducteur bien-aimé. RIP Edgardo del Villar.

Nous connaissions Edgardo comme un journaliste et conteur talentueux, le tout avec un sourire qui illumina l’écran. Nous l’avons tous vu par nous-mêmes, et bien plus encore, a partagé Telemundo.

Avant de rejoindre Telemundo, le communicateur faisait partie de Televisa, où il s’est développé en tant que communicateur pendant 12 ans à Las Noticias. Edgardo avait un cœur énorme et il l’a montré quand il a presque atteint Telemundo, il a proposé de partager ses compétences informatiques avec les plus malheureux.

Le pilote bien-aimé a montré son courage et qu’il faut toujours faire face à ce qui vient avec le sourire, il était un vrai guerrier à tout moment.

Il a refusé d’abandonner une maladie totalement incurable et qui se propageait rapidement. Il s’est poussé à la limite, a repris les ondes tout au long de son traitement et est resté positif et optimiste tout au long du processus. Il était notre inspiration et nous l’aimons, Telemundo a partagé sur le combat de Del Villar.