Le week-end dernier, non seulement le bien-aimé Jacky Bracamontes est entré en deuil, mais tout le monde du divertissement après avoir perdu un grand feuilleton, Roberto Hernández. Hernández a été un élément clé de la vie professionnelle de Jacky, car c’est lui qui lui a donné sa première opportunité en tant qu’actrice de premier plan dans les telenovelas.

Le aussi conducteur Il n’a pas tardé à exprimer son énorme regret après la perte du producteur et a indiqué qu’il était très désolé pour les événements; mais Jacky Bracamontes a également profité de l’occasion pour montrer son admiration pour le travail de Roberto Hernández.

Je suis vraiment désolé pour votre départ. Merci pour votre dévouement et votre professionnalisme toujours, l’hôte de Netas Divinas a partagé sur les réseaux sociaux.

Cela peut vous intéresser: Vidéo Jacky Bracamontes vit une forte peur, un palmier sur sa famille

Hernández était l’un des joyaux précieux de Televisa et parmi sa carrière, il y a de grandes histoires comme Tres mujeres (1999), Corazones al Limit (2004), Heridas de amor et Amor de barrio (2015). C’est à Heridas de amor, en 2006, que le producteur a fait confiance à la beauté de l’ancienne reine de beauté et lui a offert sa première protégonique.

Après avoir entendu les nouvelles Jacky Bracamontes Il a montré ses regrets et a également remercié parce que grâce à Roberto Hernández, plus de portes lui ont été ouvertes dans le monde du divertissement.

C’était une beauté de travailler avec toi. Merci pour votre dévouement et votre professionnalisme toujours. Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir donné ma première piste. Mes condoléances. Reposez en paix, a partagé le célèbre Guadalajara.

Je suis vraiment désolé pour votre départ #RobertoHernandez … C’était une beauté de travailler avec vous sur “Heridas de Amor”. Merci pour votre dévouement et votre professionnalisme toujours. Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir donné ma première piste! Mes condoléances. Repose en paix. – JACKY BRACAMONTES (@jackybrv) 10 janvier 2021

Un autre des acteurs qui a remercié le producteur pour son travail et la promotion de sa carrière était Mane de la Parra, qui était évidemment ému a également partagé quelques mots pour Hernández.

C’est avec une profonde douleur que j’ai appris que notre ami et producteur nous avait battus. Volez haut avec votre sourire et ce noble chef d’âme. Et merci d’avoir cru en moi. Vous vivrez dans nos cœurs et dans notre amour de quartier, écrit de la Parra sur les réseaux sociaux.

Après l’opportunité donnée à Jacqueline Bracamontes en Blessures d’amour, le travail n’a pas manqué pour la belle ancienne reine de beauté. Jacky s’est développée à la fois en tant qu’actrice et en conduite automobile et fait actuellement partie de la nouvelle émission Netas Divinas, où elle est devenue l’une des chouchous du public et de ses compagnons.

Récemment, le Actrice Jalisco C’est devenu une tendance de montrer une photo d’elle avec un ventre en état de grossesse avancé. L’image a provoqué une énorme gêne chez de nombreux internautes qui l’ont accusée de continuer à avoir des enfants.

Les commentaires sur les réseaux sociaux ont été immédiats et ils ont dit à Jacky Bracamontes d’arrêter d’avoir des enfants, de fermer l’usine, qu’il ressemblait à un lapin et que dans sa recherche d’un garçon il se dépassait; Cependant, apparemment, ces personnes n’ont pas lu ce que Jacky a écrit sur la vue de la photo suivante et c’est là que tout est devenu plus calme.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Le ventre de grossesse n’était pas réel, même si l’actrice était vraiment belle, c’était un projet dans lequel elle serait à nouveau mère. Face aux commentaires négatifs pour la «maman lapin», Jacquieline Bracamontes l’a pris avec beaucoup d’humour et a souligné qu’il ne fallait pas s’inquiéter puisqu’elle est contente de ses six filles et n’envisage pas d’avoir un autre enfant.

Rappelons que le beau chauffeur il y a quelques mois est allé dans la salle d’opération pour faire «quelques arrangements». La ex reine de beauté Elle ne voulait pas soulever de rumeurs et elle-même a avoué à ses partisans ce qu’elle ferait et qu’elle le faisait pour se sentir mieux dans sa peau puisque les grossesses et le fait d’être mère de générations avaient fait des ravages sur son corps.

Plus tard, Bracamontes a parlé du processus et bien que ce ne soit pas facile, il a montré à quel point il était heureux des résultats; il est donc peu probable que l’actrice veuille redevenir mère.