En deuil Joselyn Cano, la Mexicaine Kim Kardashian perd la vie

A tout juste 29 ans, une beauté énorme et au sommet du succès d’Instagram, la belle Joselyn Cano, mieux connue sous le nom de Kim Kardashian mexicain il a perdu la vie. Selon les internautes, la mannequin et designer américaine d’origine mexicaine a perdu la vie après avoir subi une chirurgie esthétique.

C’est dans la nuit du 16 décembre que les internautes ont secoué Twitter avec la nouvelle et bien que certains la traitent encore comme une hypothèse, la journaliste Nelssie Carrillo et même Google et Wikipédia ont déjà obtenu le départ de la star d’Instagram.

Selon la carte Google, la belle Joselyn Cano est née le 14 mars 1991 à Anaheim, Californie, États-Unis et a perdu la vie le 7 décembre 2020; le modèle était également connu sous le nom de Josey Cano et “The Mexican Kim Kardashian”.

Nelssie Carrillo a partagé sur son compte Instagram que la Mexicaine Kim Kardashian a perdu la vie le 7 décembre à l’âge de 29 ans; mais jusqu’à hier, la nouvelle est devenue virale et a choqué ses fans et ses réseaux sociaux.

Joselyn, également connu sous le nom de Josey Cano, «le mexicain Kim Kardashian» est décédé le 7 décembre 2020, à l’âge de 29 ans, c’est ainsi que Carrillo a fait connaître la nouvelle sur le célèbre réseau social.

Selon Nelssie Carrillo, jusqu’à présent, la cause du départ du célèbre mannequin, femme d’affaires et designer est inconnue; Internet est choqué par les nouvelles inattendues.

La cause de sa mort ou ce qui a conduit à sa mort subite n’a pas été rendue publique au moment de ce rapport.

Joselyn Cano Elle a commencé sa carrière de mannequin à un très jeune âge, à 17 ans, elle apparaissait déjà dans des magazines locaux et en 2014, elle a acquis une renommée internationale en devenant la couverture du magazine Lowrider.

Selon des rumeurs sur les réseaux sociaux, la belle et bien-aimée star d’origine américaine et de parents mexicains a perdu la vie en Colombie après avoir subi une chirurgie plastique des fesses, ce qui était compliqué.

La publication de Carrillo a provoqué d’énormes réactions, ses partisans ont immédiatement montré la surprise et la consternation face au départ soudain du jeune mannequin. Certains ont même partagé qu’ils l’avaient suivie il y a de nombreuses années, alors qu’elle n’avait pas encore subi de changements cosmétiques et qu’elle était vraiment belle telle qu’elle était. D’autres internautes ont souligné à quel point il était malheureux qu’une femme aussi jeune et belle perde sa vie pour vanité, pour des chirurgies qui ne sont pas vraiment nécessaires et encore moins, étant déjà si attirante.

Joselyn Cano a perdu la vie à 29 ans, à cause de sa beauté et de sa sympathie, elle est devenue une véritable star dans le monde du mannequinat, Internet, designer et femme d’affaires; grandes réalisations à son jeune âge. La Kim Kardashian mexicain Elle a toujours été fière de ses racines; Il avait même un maillot de bain avec des symboles mexicains sur ses réseaux sociaux qu’il a modelé pour son compte Instagram.

En raison de ses courbes prononcées et de sa beauté, Cano a été comparée à Kim Kardashian, c’est pourquoi elle a reçu le surnom de la mexicaine Kim Kardashian. Le compte Instagram de Joselyn Cano a presque atteint 13 millions d’abonnés, la plaçant comme l’une des favorites du célèbre réseau social.

La dernière publication de la belle jeune femme date du 7 décembre, date à laquelle elle a perdu la vie. Sur la photo, vous pouvez la voir pleine de vie et la plus coquette dans une tenue originale à imprimé animalier et dans le confort de sa chambre.