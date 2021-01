En deuil, Quererlo Todo de Televisa crie à son partenaire | Televisa

Televisa de nouveau en deuil, les larmes ont atteint la telenovela Quererlo todo, ceci après le départ d’un cher collègue, Valentín Rodríguez, une partie de la production, a été annoncé.

Je veux tout, telenovela avec Michelle Renaud, Danilo Carrera et Scarlet Gruber est actuellement détenu dans ses enregistrements. Il a été révélé que le 28 décembre, tout ce qui était en production serait arrêté après que divers membres aient été testés positifs pour le virus actuel. Televisa souffre actuellement d’une nouvelle épidémie au sein de ses forums, ce qui est très préoccupant.

Concernant Valentín Rodríguez, la cause de son départ n’a pas été révélée, bien que Covid-19 apparaisse comme une énorme possibilité.

C’est l’actrice Scarlet Gruber qui a révélé le départ malheureux de l’un des membres de la production de Je veux tout sur leurs histoires Instagram.

Vole haut mon ami (mon garçon) je t’aimais de tout mon cœur. Merci pour votre dévouement, votre amour et pour toujours me chouchouter. Deux projets avec vous n’étaient pas suffisants mais je sais que du ciel vous continuerez à prendre soin de nous. Je t’aime beaucoup, a écrit l’actrice à propos du coordinateur de production.

Grumer a montré une grande affection pour Rodríguez et a partagé une autre photo de son visage dans laquelle vous pouvez lire “Repose en paix” et un autre message.

Toujours dans nos coeurs. Ami, partenaire et grand professionnel. Je t’aime beaucoup Valentine, a ajouté l’actrice.

Gruber écarlate Il en a profité pour réfléchir à la vie, comment en profiter et à quelle vitesse elle peut s’éteindre rapidement.

L’actrice de Quererlo todo a souligné qu’à tout moment la vie peut se terminer et que le mieux est d’en profiter à chaque instant, de prendre soin et d’aimer ceux qui aiment le plus et simplement: vivre.

Après l’annonce malheureuse du départ de Valentín Rodríguez, ni Michelle RenaudNi Danilo Carrera, ni aucun autre membre de Quererlo Todo ne s’est prononcé sur le sujet.

C’est début décembre que Televisa fait face à une autre épidémie de Covid-19, ceci dans la production du programme Hoy, dirigé par Magda Rodríguez.

Ariel Miramontes, mieux connu pour son personnage d’Albertano SantaCruz, faisait partie du programme spécial pour Halloween, où il a fini par partir prématurément.

Le producteur Alejandro Gou a annoncé qu’Ariel Miramontes était arrivé à l’enregistrement du programme Hoy à 9h00 et que c’était jusqu’à 11h00 que Gou a reçu les résultats du test Covid-19 qui avait été réalisé, le même que a fini par être positif.

La productrice de A obsuras me fait rire n’a pas hésité à contacter la productrice de Hoy, Magda Rodríguez pour l’informer de ce qui se passait et que Miramontes devait quitter le forum d’urgence.

Rodríguez a pris les mesures pertinentes, les tests Covid-19 Et demais; Cependant, ce n’est que quelques jours plus tard que les cas de personnes infectées ont commencé à apparaître, y compris Galilea Montijo.

Malheureusement, le producteur du programme Hoy n’a pas connu ces cas. Magda Rodríguez, la productrice à succès du programme Hoy, a perdu la vie le 1er novembre 2020.

Comme on le sait, la mère d’Andrea Escalona s’est réveillée normalement et est retournée dormir dans sa chambre lorsqu’elle a perdu la vie en dormant. C’est la femme de chambre qui a réalisé ce qui s’était passé et a appelé le 911. Cependant, il était trop tard et les ambulanciers ne pouvaient rien faire pour la star de Televisa.